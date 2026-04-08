Bayern Münih'e çifte uyarı... Real Madrid'in savunması rövanş maçında "daha güçlü" olacak

Real Madrid, dün Salı günü Santiago Bernabéu'da Bayern Münih'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-1 mağlup olurken savunma açısından zor anlar yaşadı.

Ancak İspanyol basında yer alan bir habere göre, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçında Kraliyet Takımı için işler daha iyi gidebilir.

İspanyol "AS" gazetesi, Fransız sol bek Ferland Mendy'nin kadroya geri döneceğini vurguladı. Bu, savunma dengesini güçlendirecek ve Madrid'e Bayern'in tehlikeli hücumunu durdurmak için önemli bir silah kazandıracak.

Real Madrid'in diğer sol bek oyuncusu İspanyol Álvaro Carreras, dünkü maçta Bayern'in hücumuna, özellikle de tehlikeli sağ kanat oyuncusu Michael Olise'ye karşı iyi bir performans sergileyemedi.

Ayrıca Brezilyalı stoper Éder Militão, teknik ekibin büyük güveni ve fiziksel hazırlığının belirgin şekilde artmasıyla, rövanş maçında Real Madrid'in savunma hattını yönetmeye yaklaşıyor.

Militão'nun dönüşü, daha fazla sağlamlık ve arka alandan topu çıkarma konusunda daha yüksek bir yetenek anlamına geldiği için güçlü bir katkı olacak. Bu, dün konuk takımın şiddetli baskısı altında Real Madrid'in büyük bir sorun yaşadığı bir konuydu.