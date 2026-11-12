Bayern Münih'e büyük müjde! Luis Diaz, Arsenal karşısında yaşadığı kas yırtığının ardından ilk kez takımla antrenmana çıktı

Bayern Münih'in hücum seçeneklerinin devam eden millî arada önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor. Kolombiyalı yıldız Luis Diaz, iyileşme sürecinde önemli bir aşamaya ulaşarak birkaç haftanın ardından ilk kez çim sahada takım arkadaşlarına yeniden katıldı.

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Diaz takımla çalışmalara döndü

Son Bundesliga şampiyonu, lig maçlarının yeniden başlamasına hazırlanırken sevindirici bir haber aldı. Bulinews'in haberine göre Diaz, geçen ay yaşadığı kas yırtığının ardından ilk kez perşembe günü takım antrenmanına katılarak sahalara dönüş yolunda önemli bir adım attı.

Güney Amerikalı forvet, ekim ayından bu yana Bayern'in Arsenal'le 2-2 berabere kaldığı maçta yaşadığı kas yırtığı nedeniyle sahalardan uzak. Bu sakatlık yüzünden Freiburg karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, Dortmund'la oynanan 2-2'lik beraberlik ve Mainz karşısındaki 2-1'lik galibiyet olmak üzere üç Bundesliga maçının yanı sıra Atletico Madrid deplasmanındaki 2-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetini ve Magdeburg karşısındaki 6-1'lik DFB-Pokal galibiyetini kaçırdı.

Bayern'e üç oyuncudan sevindirici haber

Perşembe günkü antrenmanda iyileşme yolunda ilerleyen tek tanıdık isim Diaz değildi. Kulübün antrenman tesislerindeki çalışmaya, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından tam olarak iyileşmeye çalışan iki önemli oyuncu daha katıldı.

Jamal Musiala ve Bara Sapoko Ndiaye de sırasıyla kas sakatlığı ve apendektomi sonrası iyileşme süreçleri devam ederken perşembe günkü antrenmanda yer aldı.

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Bayern'in şampiyonluk yarışında Diaz ve Musiala'nın istatistikleri

Sakatlığından önce bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Diaz, beş gol ve bir asist kaydetti. Musiala ise bu sezon şu ana kadar dört maçta forma giydi ve iki golle bir asist üretti.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

Bayern Münih, 21 puanla Bundesliga'nın zirvesinde yer alıyor ve gol averajıyla ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un önünde bulunuyor. Bayern, Şampiyonlar Ligi tablosunda ise 13 turun ardından sekiz puanla 13. sırada.

Bayern'i önemli maçlar bekliyor

Bayern, devam eden millî aranın ardından 20 Kasım'da Koln'ü ağırlayarak sezonuna devam edecek. Ardından 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak.