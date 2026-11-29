Bundesliga lideri Bayern Münih bir ciddi sakatlıkla daha karşı karşıya kalırken kulübün sağlık ekibinin yoğun mesaisi sürüyor. Kulüp, kuzey Almanya'da oynanan sert geçen maçın ardından çok yönlü orta saha oyuncusu Konrad Laimer'in uzun süre sahalardan uzak kalacağını pazar günü doğruladı.

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Ciddi ayak bileği sakatlığı doğrulandı

Bundesliga devi, Laimer'in Volksparkstadion'daki maç sırasında sağ ayak bileğinde tendon çıkığı yaşadığını resmen açıkladı. İkinci yarıda, 52. dakikada oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu, bitiş düdüğünden yalnızca üç dakika önce oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağlık ekibi tanıyı pazar sabahı doğruladı. Bu sakatlık, lig ve Avrupa maçlarının sıkıştığı dönemde Vincent Kompany'nin kadro seçeneklerine ciddi bir darbe indirdi.

Kulübün resmî açıklamasına göre çok yönlü Avusturya millî takım oyuncusu, kısa süre içinde ameliyat olacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Kulüp, resmî kanallarından yaptığı kısa bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: "Konrad Laimer, Hamburger SV ile oynanan Bundesliga maçında sağ ayak bileğinde tendon çıkığı yaşadı ve ameliyat olması gerekiyor. Avusturya millî takım oyuncusu bir süre sahalardan uzak kalacak."

Uzun bir iyileşme süreci bekleniyor

Sky Germany'ye göre kulüp, dönüşü için resmî bir tarih açıklamasa da ameliyatın niteliği Laimer'in uzun süre sahalardan uzak kalacağına işaret ediyor. Haberlere göre iyileşme sürecinin hemen başlayabilmesi için Laimer'in ameliyatı pazar günü yapılacak şekilde planlandı. Bu yaklaşım, oyuncunun rehabilitasyona mümkün olan en kısa sürede başlamasını amaçlıyor. Ancak tam olarak iyileşmesinin haftalar değil, aylar sürmesi bekleniyor.

Tahminler, orta saha oyuncusunun ameliyata ve ardından uygulanacak fizyoterapiye vücudunun vereceği yanıta bağlı olarak yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalabileceğini gösteriyor. Laimer gibi güvenilir ve farklı mevkilerde görev yapabilen bir oyuncuyu kaybetmek, Kompany için taktik açıdan büyük bir sorun. Laimer, Joshua Kimmich'in yerine oynayabiliyor veya gerektiğinde sağ bekte görev alabiliyor.

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Kompany'nin sakatlık endişeleri artıyor

Laimer'in sakatlığı Bayern için olabilecek en kötü zamanda geldi. Zira takımda tedavi gören oyuncuların sayısı zaten artıyor . Kulüp kısa süre önce Jamal Musiala'nın kas sakatlığı yaşadığını doğrularken Serge Gnabry ve Alphonso Davies gibi önemli isimler de takım antrenmanlarına tam olarak yeni dönüyor. Bu son sakatlık, Bundesliga zirvesinde mücadele ederken Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarışan kadronun üzerindeki yükü daha da artırıyor.

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 14:45 BSC

Hamburg'daki golsüz beraberlik, Bayern'in zirvedeki konumunu sağlamlaştırma fırsatını kaçırması olarak görülüyordu. Laimer'in kaybı ise hafta sonunu takım için daha da kötü hale getirdi.

Gözler Almanya Kupası maçında

Hertha Berlin ile oynanacak kritik Almanya Kupası son 16 turu maçı yaklaşırken Bayern'in Laimer'in yokluğu üzerinde fazla düşünmeye vakti yok. Teknik ekibin, özellikle Hamburg'da gol atamayan takımın yeniden gol bulması gerekirken orta sahadaki taktik boşluğu kimin doldurabileceğini hızla değerlendirmesi gerekecek. Oyuncu rotasyonu önemli olacak ancak Laimer'in yokluğunda, yaklaşan eleme maçında yorulan ilk 11 oyuncularını dinlendirme seçenekleri önemli ölçüde azaldı.