İspanyol basınında yer alan bir habere göre, Bayern Münih önümüzdeki transfer dönemlerinde kadrosuna katma ihtimaline zemin hazırlamak amacıyla Atletico Madrid'in yıldız oyuncularından birinin durumunu izliyor.

Madrid merkezli "AS" gazetesi bugün cumartesi günü, Bavyera ekibinin Marcos Llorente'nin durumunu yakından takip ettiğini ve oyuncunun birden fazla mevkide oynayabilme özelliği nedeniyle onu olası hedefleri listesine koyduğunu aktardı.

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Llorente'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor; bu da İspanyol kulübüyle sözleşmesini yenilememesi halinde önümüzdeki ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşebileceği anlamına geliyor. Alman "sport1"gazetesine göre, Barcelona da oyuncunun durumunu ilgiyle takip ediyor.

Llorente (31 yaşında) 2019 yılında Atletico Madrid'e katıldı ve takım formasıyla 300'den fazla maça çıktı. Ayrıca kısa süre önce İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra milli takımı bıraktığını açıkladı.

Eski Real Madrid oyuncusu orta sahada ya da sağ bek olarak oynayabiliyor; bu da özellikle Bavyera ekibinin orta sahasının bu sezon eleştirilere maruz kalması nedeniyle onu teknik direktör Vincent Kompany için cazip bir seçenek haline getirebilir.



