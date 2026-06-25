Bayern Münih, Dünya Kupası'nda Almanya'nın as kadrosunda yer alan oyuncuyu kadrosuna kattı ve 55 milyon euro ödedi

Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt’tan Bayern Münih’e transfer oluyor. Bu haberi Sky Deutschland ve Fabrizio Romano duyurdu. Transfer bedeli 55 milyon avro olarak belirlendi.

Birkaç hafta önce Brown, Bayern ile kişisel olarak anlaşmaya varmıştı. O zaman her iki kulübün de birbirleriyle uzlaşması gerekiyordu ve bu da şimdi başarıyla sonuçlandı.

Transfer bedeli 55 milyon avro olarak belirlendi. Brown, kendisini 2031 ortasına kadar Bayern'e bağlayan bir sözleşme imzaladı.

Aynı zamanda Amerikan pasaportuna da sahip olan 23 yaşındaki sol bek, FC Nürnberg'in altyapısından yetişti. 2024'ün başında 5,5 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu, ancak o sezonun geri kalanında kiralık olarak Nürnberg forması giymeye devam etti.

Bunun ardından Brown, iki sezon boyunca Frankfurt forması giydi. Bu kulüpte toplamda 75 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 7 gol atıp 13 asist yaptı.

Şu anda sol ayaklı oyuncu, Almanya milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Curaçao ve Fildişi Sahili maçlarında altıncı ve yedinci milli maçlarına çıktı. Ekvador maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Brown’un Frankfurt ile 2030 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı. Transfermarkt’a göre, oyuncunun şu anki piyasa değeri kırk milyon avro.