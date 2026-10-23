Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, X'te yaptığı açıklamada teknik direktörün "tıbbi gözetim altında" olduğunu yazdı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vincent Kompany, cuma günü Bayern Münih amatör takımının antrenmanı sırasında yere yığılmasının ardından doktor müdahalesine ihtiyaç duydu. A takım teknik direktörü, ikinci takımın antrenmanını izliyordu. Kompany hastanede kapsamlı muayeneden geçirilecek ve tıbbi gözetim altında kalacak. İkinci bir duyuruya kadar antrenmanları ve maçları teknik ekibi yönetecek."

Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, "Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en büyük öncelik. Hızla iyileşmesi için Bayern Münih olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Eberl, Kompany'nin "gerekli tüm tıbbi bakım ve desteği alacağını, ihtiyaç duyduğu kadar zamanı olacağını" belirterek, "Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi görevlerini devralacak. Bayern Münih'teki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Öğleden sonra ilk olarak Bild ve Sky, Kompany'nin bir acil doktoru eşliğinde Münih'teki bir hastaneye götürüldüğünü bildirmişti. Ayrıca Säbener Straße'deki Bayern antrenman tesislerine bir helikopterin indiği, ancak helikoptere ihtiyaç duyulmadığı belirtilmişti.

Kompany son günlerde viral bir enfeksiyon geçiriyordu. Bu nedenle Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (2-2) öncesindeki son antrenmana ve basın toplantısına katılamamıştı.

Kompany, Arsenal maçı öncesindeki günlerde hastaydı

Arsenal maçı öncesindeki söz konusu basın toplantısına Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks katılmıştı. Danks, salı günü Kompany hakkında "Dinlenmesi çok önemli" demişti. Kompany'nin ayrıca "bacaklarında ağrı hissettiğini" söylemişti.

Ancak Belçikalı teknik direktör, maçta yeniden Allianz Arena'daki yedek kulübesindeydi. Kompany hastalığıyla ilgili şunları söylemişti: "Teknik direktör olarak her şeyi yapmak, her işle ilgilenmek istiyorsunuz. Geçen hafta oldukça ağır bir virüs kaptım. Tabii ki vücudumu dinlemedim ve bir noktada vücudum, 'Artık dur!' dedi."

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