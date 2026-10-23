Almanya'nın rekor şampiyonu X'te yaptığı açıklamada teknik direktörün "tıbbi gözetim altında" olduğunu yazdı. Açıklama şöyle devam etti: "Vincent Kompany, cuma günü Bayern Münih amatör takımının antrenmanı sırasında yere yığılmasının ardından tıbbi tedavi görmek zorunda kaldı. A takımın teknik direktörü, ikinci takımın antrenmanını izliyordu. Kompany hastanede kapsamlı bir muayeneden geçirilecek ve tıbbi gözetim altında kalacak. Yeni bir duyuruya kadar antrenman ve maç çalışmalarını teknik ekibi yürütecek."

Bayern Münih'in spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, "Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Bayern Münih olarak hızla iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Kompany'nin "ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi bakım ve desteğin yanı sıra gereken zamanı da" alacağını belirten Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi onun görevlerini üstlenecek. Bayern Münih'teki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz."

Öğleden sonra ilk olarak Bild ve Sky, Kompany'nin bir acil doktoru eşliğinde Münih'teki bir hastaneye götürüldüğünü bildirmişti. Säbener Straße'deki FCB antrenman tesislerine bir helikopter de inmiş, ancak helikoptere ihtiyaç duyulmamıştı.

Kompany son günlerde viral bir enfeksiyon geçiriyordu. Bu nedenle FC Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı (2-2) öncesindeki son antrenmanı ve basın toplantısını da kaçırmıştı.

Kompany, Arsenal maçı öncesindeki günlerde hastaydı

Arsenal maçı öncesindeki söz konusu basın toplantısına Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks katılmıştı. Danks, salı günü Kompany hakkında, "Dinlenmesi çok önemli" demişti. Kompany'nin ayrıca "bacaklarında ağrı hissettiğini" söylemişti.

Ancak Belçikalı teknik direktör, maçta yeniden Allianz Arena'da takımının başındaydı. Kompany hastalığıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik direktör olarak insan her şeyi yapmak ister. Geçen hafta oldukça ağır bir virüse yakalandım. Elbette vücudumu dinlemedim ve sonunda vücudum bana 'Artık dur!' dedi."

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Kompany'nin yere yığılmasının ardından FCB'nin ikinci takımının bu hafta sonu Regionalliga'da DJK Vilzing ile oynayacağı maç iptal edildi. Kulüp bunu cuma günü geç saatlerde duyurdu.

Bayern Münih, rakibi ve Bavyera Futbol Federasyonu ile görüşerek maçın ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Karşılaşmanın aslında cumartesi günü saat 14.00'te Gründwalder Straße'deki stadyumda oynanması planlanıyordu. Bir gerekçe açıklanmadı ancak Bild'e göre ertelemenin nedeni Kompany'nin yere yığılması. Söz konusu antrenmanda bulunanların çoğunun sonrasında "şok içinde olduğu" belirtildi.