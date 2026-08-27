Bayern Münih değil: Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya aday gördüğü takımı seçti

Bayern Münih forması giyen forvet Harry Kane, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağını düşündüğü favori takımı açıkladı.

Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin günü ve "Marca" gazetesi, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane'in Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki şampiyonu hakkındaki görüşünü öğrenme fırsatı buldu.

Kane şunları söyledi: "Bence Paris Saint-Germain en öne çıkan favori, çünkü kupayı üst üste iki yıl kazandı. Sonra elbette Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid ve Barcelona gibi başka takımlar da var. Bütün büyük takımlar sahnede olacak."

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Bununla birlikte Harry, hâlâ başlangıçta olduğumuza dikkat çekiyor: "Daha yeni başladık. Dağın eteğindeyiz ve önümüzde kat etmemiz gereken uzun bir yol var, birçok maç gelecek, lig aşamasında sekiz maç ve elbette ardından tüm eleme aşaması geliyor."

Harry, takımı Bayern Münih'in geçen sezon başardıklarını takdir ediyor; öyle ki takımı yarı finalde şampiyona karşı kaybetmişti: "Bence Avrupa'da gerçekten iyi bir kampanya sergiledik. Paris Saint-Germain gibi büyük bir takıma çok küçük bir farkla kaybettik, dolayısıyla bazen bu tür şeyleri kabul edip yola devam etmen gerekiyor."

Harry'nin odağı şu anda bu sezona yönelmiş durumda: "Buraya geldiğim ilk günden itibaren, diğer oyuncuların ve yönetimin aynı zihniyetle işe döndüğünü fark ettim. Geçen sezon sona erdi ve bu sezon ne olacağını göreceğiz. Şu anda odağımız ilerlemeye devam etmek ve bu sezon zaferi elde etmeye çalışmak; elbette UEFA Şampiyonlar Ligi kupası da başlıca hedeflerimizden biri."

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