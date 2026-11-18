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Bayer Leverkusen, Bundesliga'daki rakibi Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Wael Mohya'yı kadrosuna katmaya çalışıyor. Haberi Sport Bild duyurdu.

Habere göre Leverkusen, 17 yaşındaki gözde yetenek için ciddi adımlar atıyor ve ilgisini Mohya'nın menajerlik şirketi CAA Stellar'dan Thies Bliemeister'a iletti. Bayer'in menajerle iyi ilişkileri bulunuyor. Sıradaki adımda konunun somut biçimde ele alınacağı bir görüşme planlanıyor. Ardından Leverkusen cephesinin Mohya'nın ailesi ve Borussia Mönchengladbach temsilcileriyle temasa geçmesi öngörülüyor.

Hücum oyuncusunun Ren bölgesindeki komşu kulüple sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Gladbach, değerli oyuncusuyla sözleşme uzatmak istese de takımın Bundesliga 2'ye düşme tehlikesiyle birlikte sportif geleceğinin belirsiz olması, bunu sonuçsuz kalacak bir girişim gibi gösteriyor. Bu nedenle sözleşmesinin bitimine bir yıl kala transfer olması ihtimal dışı değil.

Mohya için olası bonservis bedelinin 20 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Ancak Borussia Mönchengladbach'ın "daha fazlasını almaya" çalıştığı belirtiliyor. Başka önemli kulüplerin de Mohya'yla ilgilenmesi buna yardımcı olabilir. RB Leipzig, BVB ve Bayern Münih temsilcilerinin oyuncunun durumunu şimdiden "sorduğu" ifade ediliyor. Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl (53), millî maç arasından kısa süre önce şunları söylemişti: "Bayern Münih her genç Alman yeteneği takip eder. Bu genci daha yakından inceliyoruz. Ancak ne kendisiyle ne menajerlik şirketiyle ne de Gladbach'la tek kelime konuştuk."

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Sport Bild'e göre Münih'ten gelen ilgi, güçlü kadro rekabetine rağmen Mohya için diğer birçok oyuncuda olduğu gibi "caydırıcı" değil. Bayern, Luis Diaz'a (29) alternatif arıyor. Mohya da Diaz'ın görev yaptığı sol kanatta oynuyor.

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Leverkusen ise genç oyuncuyu kadrosuna katma yarışında şansının yüksek olduğunu düşünüyor. 2023/24 sezonunda iki kupa kazanan kulüp, Mohya için yüksek bonservis bedelini karşılamaya hazır. Bayer ayrıca son yıllarda başka büyük kulüplerin ilgisine rağmen önemli yetenekleri Leverkusen'e getirmeyi birkaç kez başardı. Berlin'den genç yaşta gelen Ibrahim Maza (20) ve Kennet Eichhorn (17) bunların arasında.

Wael Mohya için iyi bir Bayer örneği: Florian Wirtz

Gladbach ile Leverkusen arasındaki mesafenin kısa olması sayesinde Mohya'nın alıştığı çevreden ayrılmak zorunda kalmayacak olması da Bayer'in lehine. Leverkusen, bugün Premier League'de forma giyen Florian Wirtz (23, FC Liverpool) ve Kai Havertz (27, FC Arsenal) gibi oyuncuların örneklerinde, en üst düzey kulüplerden birine transfer için ideal bir basamak olabileceğini de gösterdi.

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Üstelik Leverkusen'in hücum hattının orta vadeli yapılanmasında belirsizlikler var. Maza'nın sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtilirken , sözleşmesi sona erecek Jonas Hofmann'ın (34) ayrılmasına izin verilebilir. Bir dönem kulübün en önemli transferi olarak görülen Malik Tillman (24, sözleşmesi 2030'a kadar) da uygun bir teklif gelirse kış transfer döneminde gönderilebilir. Martin Terrier (29, sözleşmesi 2029'a kadar) ve Eliesse Ben Seghir'in (21, sözleşmesi 2030'a kadar) durumlarının ne olacağı ise henüz belli değil.

Getty Images

Borussia Mönchengladbach'ın uygun bir teklif gelirse Mohya için görüşmeye açık olabileceğine sportif direktör Rouven Schröder, kısa süre önce Sport1'deki Doppelpass programında işaret etti. Hücum yeteneğinin geleceği hakkında Schröder, "Şu da açık: Hayatı boyunca Borussia Mönchengladbach'ta oynamayacak. Transferlerden gelir fazlası elde etmek zorunda olmayı engelleyemezsiniz" dedi.

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Sportif açıdan Mohya, bu sezon şu ana kadar son derece hayal kırıklığı yaratan ve sakatlıklarla boğuşan Gladbach takımındaki az sayıdaki olumlu isimden biri. Bundesliga'nın son sırasındaki ekipte 17 yaşındaki oyuncu, dokuz lig maçında iki gol ve bir asist kaydetti. Özellikle VfB Stuttgart karşısında 3-2 kazanılan maçta parladı.

Jürgen Klopp'tan Wael Mohya'ya övgü

Genç millî futbolcu, son olarak Jürgen Klopp yönetimindeki A millî takımın kadrosuna bile alındı . Mohya, planlandığı gibi Serien (3-1) ve Hollanda (5-0) maçlarında forma giymedi. Yine de bu fırsatı Klopp üzerinde güçlü bir izlenim bırakmak için kullandı.

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Millî takım teknik direktörü, Hollanda karşısındaki galibiyetin ardından ARD sunucusu Esther Sedlaczek'e takımı hakkında şunları söyledi: "Bu kampta buradaki herkese oynama fırsatı verdim, hepsi de bunu hak etti. Wael hariç." Gülümsemeye başlayan Klopp ardından, "Onun durumu da heyecan verici olacak!" dedi. Sedleczek'in bunun neden "heyecan verici" olacağını sorması üzerine Klopp, "Çünkü harika bir futbolcu. Düşündüğümden daha iyi" yanıtını verdi.