Alman ekibi Fransız orta saha oyuncusuyla yeni sözleşme imzalanmayaağını duyurdu.

Bundesliga'da üst üste 10. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sezonun sona ermesiyle birlikte takımla olan kontratı 30 Haziran'da sona erecek Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso'nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Beş sezondur Alman ekibinin formasını giyen Tolisso kulüple yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamamıştı.

Bayern Münih'e 2017'de Lyon'dan 40 milyon euro karşılığında transfer olan Tolisso, Alman ekibinde tüm kulvarlarda 118 karşılaşmaya çıkarken, 21 gol, 15 asistle oynadı ve bu sürece 13 kupa sığdırdı. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası mutlululuğu yaşayan merkez orta saha oyuncusu Bundesliga'yı beş kez kazanarak önemli bir başarı yakaladı.

Bayern Münih'in CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic de Tolisso'ya kulübe kattıkları için teşekkür etti:

Oliver Kahn:

"Tolisso beş yıldır ailemizin bir parçası. Başarıları ve bağlılığı için kendisine teşekkür ediyoruz ve gelecek için en iyisini diliyoruz."

Hasan Salihamidzic:

"Tolisso'ya beş yıldır birlikte kazandığımız zaferler için teşekkür ediyoruz. Zor dönemlerde bile üst düzey performansınını kaybetmedi ve Bayern için her zaman her şeyini verdi. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"

2018'de Rusya'da Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Tolisso'nun gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon bütün kulvarlarda 22 maça çıkan yıldız oyuncu üç gol atarken, iki de gol pası vermişti. 27 yaşındaki oyuncu Bayern'deki en iyi sezonunu 10 gol attığı ilk yılında yaşamıştı.

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