Transfer olmak istediğini açıklayan Polonyalı yıldız, Bayern Münih defterini kapattığını söylemişti.

Oliver Kahn, yeni bir açıklama yaparak ayrılık isteğini yineleyen Robert Lewandowski'ye tepki gösterdi.

Bayern Münih formasını son kez giydiğini ısrarla söyleyen 33 yaşındaki santraforun kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Alman devinin Lewandowski'yi gelecek yıl bedelsiz kaybetmektense bu yaz satması bekleniyordu. Ancak yönetimden farklı bir tavır geldi.

Ne söyledi?

Sport1'e konuşan Oliver Kahn, Lewandowski'yi saygısızlık yapmakla suçladı.

"Robert'ın neden bu yolu seçtiğini bilmiyorum."

"Bu şekilde basına konuşarak bir yere varamaz."

"Robert buradayken iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Bence elindekinin kıymetini bilmeli."

"Minnet duygusu tek taraflı olmamalı."

Barcelona'yı istiyor

Bu sezon Bayern formasıyla 46 maçta 50 gol atarak müthiş bir sezonu daha geride bırakan Lewandowski'nin adı Barcelona'yla anılıyor.

İspanyol deviyle üç yıllığına anlaştığı iddia edilen golcü oyuncunun maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği de İngiliz basınında yer alan bilgiler arasında.

Barcelona teknik direktörü Xavi, Lewandowski ile görüştüklerini, fakat transferi gerçekleştirmenin kolay olmayacağını söylemişti.

Lewandowski ne söylemişti?

Polonya milli takımı kampında konuşan yıldız oyuncu Bayern yönetimine mesaj göndermişti.

"Bayern Münih'teki hikayem bitti. Artık bu kulüpte oynamaya devam etme ihtimalim yok.

"Orada oynamak istemiyorum. Transfer en iyi çözüm. Umarım bana engel olmazlar."