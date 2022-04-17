Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Robert Lewandowski ile görüşmelerini sürdürdüğünü ve sözleşme görüşmelerinin "çevrimiçi bir menajerlik oyunu gibi" olmadığını vurguladı.

Lewandowski'nin sözleşmesi 2023'te sona erecek ve Polonyalı golcünün, son haftalarda Barcelona'ya transfer olacağı yönünde haberler çıktı.

Ancak Kahn, herhangi bir şey kesinleşmeden önce iki tarafın yapması gereken çok şey olduğunu söylüyor.

Kahn, Lewandowski hakkında ne dedi?

Sport1'e konuşan Kahn, "Bugün itibariyle Robert'ın bizimle gelecek sezon için bir sözleşmesi var.

“Robert ile temas halindeyiz ve mümkün olduğu kadar Bayern'de kalmasını istiyoruz.

"Görünüşe göre bazıları bu tür görüşmelerin ve sözleşme müzakerelerinin tıpkı bir şeye tıkladığı ve sözleşmesini uzattığı çevrimiçi bir menajerlik oyunu sanıyor. Bu süreç, çevrimiçi bir menajerlik oyunu gibi değil.

“Ayrıca oyuncuların durumuna da bakmak gerekiyor.

"Robert, bizimle dünya çapında bir futbolcu oldu.

“Her yıl 30-40 gol atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. 'Burada her şeyi başardım ve her şeyi kazandım' gibi bir düşünceye kapılabilir.

“İşte o zaman onu burada kalmaya ikna etmek zor olacak.

"Kulüp değiştiren oyuncu örneklerine bakalım. Ronaldo'yu hangi takımla özdeşleştiriyoruz? Real Madrid ile tabii ki.

“Peki ya Messi hangi takıma ait? Barcelona.

“Robert için de aynı şey Bayern Münih ile geçerli.

"Ve bu arada, bu tür konuşmalar finansal konuları da kapsıyor. Hepimiz biliyoruz ki çok zor iki yılı geride bıraktık.

“Bir kulüp olarak, mevcut durumda tüm bunları nasıl yönetebileceğinizi düşünmelisiniz çünkü Bayern de bu son iki yılda zor bir dönem geçirdi ve çok acı çektik.

"Bayern'in sözleşme görüşmelerine ne zaman başlayacağına biz karar veririz. Bu oyuncuya ne borçlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz.

“Aynı zamanda oyuncu ile saygılı bir alışveriş yapmak lazım. Kimsenin bizi baskı altına almasına izin vermeyiz."

“Biraz huzursuzluk o kadar da kötü değil”

Lewandowski'yi çevreleyen süregelen belirsizliğin ortasında Kahn, kulübün Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e elenmesine rağmen takımın olumsuz etkilenmediği konusunda ısrar ediyor.

Kahn, Bayern gibi her yaz en iyi oyuncuların gelip gitmesine alışmış bir takım için biraz belirsizliğin iyi olduğunu söylüyor.

"Bunu hiç anlamıyorum. Bayern Münih her zaman böyleydi. Böyle bir tartışma, takımda o kadar da kötü olmak zorunda olmayan bir miktar sürtüşme de yaratabilir.

"Biraz münakaşa ve huzursuzluk çalışma ortamı için o kadar da kötü değil.

“Oyuncular, bu tür durumlardan etkilenemeyecek kadar profesyonel. Futbolcularımız, her şeyin bilincinde ve ona göre hareket ediyorlar” dedi.

Bayern'e 2014 yılında katılan Lewandowski, bu sezon çıktığı 42 maçta 47 gol kaydetti.

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