Bayern Münih, Borussia Dortmund'un yeni bir puan kaybının ardından Pazar günü 35. lig şampiyonluğunu kazanabilir

Borussia Dortmund, Cumartesi günü Bundesliga'da bir kez daha mağlup oldu. TSG Hoffenheim deplasmanında, teknik direktör Niko Kovac'ın takımı uzatma dakikalarının sonlarında 2-1 yenildi. Bu sonuçla Bayern Münih, Pazar günü 35. şampiyonluğunu kazanabilir.

Dortmund'un şampiyonluk için son umudu, geçen hafta Bayer Leverkusen'e kendi sahasında 0-1 yenilmesiyle büyük bir darbe almıştı. Cumartesi günü, ligin altıncı sırasındaki Hoffenheim deplasmanında işler pek de kolay olmayacaktı.

Wouter Burger'in ilk 11'de yer aldığı Hoffenheim, maçın ilk bölümünde daha iyi olan takımdı. Tim Lemperle erken dakikalarda üst direğe çarptı ve Gregor Kobel, Andrej Kramaric'in gol atmasını engelledi.

İlk yarı bitmeden on dakika önce Hoffenheim, biraz şanslı bir şekilde penaltı kazandı. Niklas Süle kaydı ve hemen ardından elle oynadı. Dortmund'un savunma oyuncusu bu düşüşte dizinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Andrej Kramaric penaltıyı gole çevirdi: 1-0.

Bu geriye düşme nedeniyle Dortmund harekete geçmek zorunda kaldı ve ikinci yarıda konuk takım maçı domine etti. Maximilian Beier, kafa vuruşuyla tehlikeli bir pozisyon yarattı ancak top dışarıya gitti. Sahanın diğer tarafında ise Kobel, Ozan Kabak'ın kafa vuruşunu kurtardı.

Maçın bitimine az bir süre kala Dortmund eşitliği sağladı. Serhou Guirassy, ceza sahası kenarından döndüğü pozisyonda topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Oliver Baumann, daha sonra Beier'in golüyle Dortmund'un galibiyete uzanmasını kıl payı önledi.

Maç berabere bitecek gibi görünüyordu, ancak uzatmaların son dakikalarında Hoffenheim galibiyeti yakaladı. Julian Ryerson elle oynadı ve VAR'ın müdahalesi üzerine ev sahibi takım için tekrar penaltı verildi. Kramaric bu hediyeyi minnetle kabul etti: 2-1.

Bu mağlubiyetle, ligde ikinci sırada yer alan Dortmund, kalan dört maçta en fazla 76 puana ulaşabilir. Lider Bayern ise şu anda 76 puana sahip. Bu da, Der Rekordmeister'in pazar öğleden sonra evinde VfB Stuttgart ile oynayacağı maçta şampiyonluğu garantilemek için bir beraberliğin yeterli olacağı anlamına geliyor.