Bayern Münih ile Borussia Dortmund, farklı taktik anlayışlarının öne çıktığı yüksek tempolu maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Harry Kane'in alışılmadık penaltı kaçırmasına rağmen maçın sonucunu etkili geçiş hücumları ve takımların yapısal zaafları belirledi.

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Der Klassiker’in son buluşması, iki teknik direktörün rakibin belirli alanlardaki zaaflarından yararlanmaya çalıştığı taktiksel bir mücadeleye sahne oldu. Bayern Münih, orta alanı kontrol edip savunma çizgisini öne çıkararak Dortmund’un oyun kurmasını engellemeyi hedefledi. Planı, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in pas trafiğini yönlendirmesi, topu bireysel kalitelerinin öne çıkabileceği kanatlara taşımasıydı.

Borussia Dortmund ise buna karşılık daha tepkisel, ancak oldukça düzenli bir 3-4-2-1 sistemi benimsedi. Temel hedefi, geride kompakt bir savunma bloğu kurup Bayern’in baskısını üzerine çekerek hızlı ve doğrudan kontra ataklara çıkmaktı. Dortmund, topa sahip olmaktan vazgeçerek geçişlerde 3’e 2 veya 2’ye 2 pozisyonlar yaratmayı, özellikle Bayern’in hücuma çıkan beklerinin arkasında bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi amaçladı.

Bayern’in taktik düzeni

Bayern, geleneksel 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Bu düzen, uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde sık sık 2-3-5’e dönüştü. Kimmich, oyun kurulumunun ilk aşamasını kolaylaştırmak için çoğu zaman stoperlerin arasına girerken Konrad Laimer ve Alphonso Davies ileri çıkarak oyunu mümkün olduğunca genişletti. Bayern’in baskıya başlama işareti genellikle Dortmund’un üçlü savunması arasındaki bir yan pastı. Top kanat bekine yönelir yönelmez Bayern’in öndeki dört oyuncusu adam odaklı baskıya başladı.

Ancak önde kurulan savunma hattının avantajları kadar riskleri de vardı. Bu düzen, Dayot Upamecano’nun hücuma katılmasına ve 66. dakikada bir kornerden gol atmasına imkân tanırken Dortmund’un ileri koşu yapan oyuncularına da geniş boşluklar bıraktı. Bayern’in topa sahip olmadaki üstünlüğü (%56), 56. dakikada Harry Kane’in kullandığı penaltı da dâhil olmak üzere yüksek kaliteli fırsatlara dönüştü. Ne var ki penaltı noktasındaki bitiricilik eksikliği pahalıya mal oldu. Laimer’in 38. dakikada perdeyi açan golü, Bayern’in amaçladığı hücum düzeninin kusursuz bir örneğiydi: Dortmund’un kanat beklerinin takip edemediği, geriden gelen bir bindirme koşusu, hücum bölgesindeki sayısal üstünlüğü gole çevirdi.

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Dortmund’un taktik düzeni

Dortmund’un 3-4-2-1’i, Bayern’in merkezdeki pas kanallarını kapatmak üzere tasarlanmıştı. Nico Schlotterbeck ve Waldemar Anton’un savunmaya liderlik ettiği konuk ekip, disiplininden hiç ödün vermedi. Dortmund’un baskıya başlama anı ise belirgin biçimde daha temkinliydi: Felix Nmecha ve Joey Veerman devreye girmeden önce Bayern’in topu sahanın orta üçte birlik bölümüne taşımasına izin verdi. Böylece Bayern’in topa sahip olduğu, ancak merkezdeki bloğu delmek için gereken dikine pasları bulamadığı bir ortam oluştu.

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Dortmund’un hücumları neredeyse tamamen geçiş oyununa dayanıyordu. Serhou Guirassy, topu ileride tutarak Carney Chukwuemeka ve Jobe Bellingham’ın hücuma katılmasına imkân sağlayan kilit oyuncuydu. Guirassy’nin 60. dakikadaki beraberlik golü de Bayern savunmasını yerleşmeye çalışırken yakalayan bu planın doğrudan sonucuydu. Savunma düzenini, 14 savunma müdahalesi yapan Daniel Svensson da güçlendirdi. Böylece Michael Olise ve Serge Gnabry, kanatlarda sık sık iki oyuncunun baskısıyla karşılaştı. Bu taktik disiplin, Bayern’in 4,18’lik beklenen gol (xG) değeri farklı bir galibiyete işaret etse de Dortmund’u maçın içinde tuttu.

Taktik satranç

Maçın sonucunu, Bayern’in agresif yüksek savunma çizgisi ile Dortmund’un geçişlerdeki etkili bitiriciliği arasındaki tezat belirledi. Bayern, Dortmund’un hiç bulamadığı iki net gol fırsatı yakalasa da konuk ekip, daha az şut çektiği ve daha az pas yaptığı maçta mücadelenin içinde kalmayı başardı. Kilit mücadele, Bayern’den Ismael Saibari’nin Dortmund’un orta saha ve savunma hatları arasında boşluk bulmaya çalıştığı iç koridorlarda yaşandı.

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Dortmund’un başarısının temelinde, oyuncularının pozisyonlarını terk etmemesi vardı. Bayern öndeki dört oyuncusunun yerlerini değiştirdiğinde bile Dortmund’un üçlü savunması, ceza sahasının genişliğini korudu. Bu, Bayern’i tercih ettiği ince ara paslar yerine daha düşük olasılıklı ortalara ve uzak mesafeli şutlara yöneltti. Sonuçta Dortmund’un teknik direktörü, kaleye çekilen yalnızca altı şuttan iki gol çıkararak taktiksel verimlilik mücadelesini kazandı ve Bayern’in savunma yapısındaki aşırı özgüveni cezalandırdı.

Maç içindeki değişiklikler

Maçta yapılan önemli oyuncu değişiklikleri taktiksel tabloyu değiştirdi. Bayern’de Ismael Saibari’nin 29. dakikada sakatlanması erken bir düzen değişikliğini zorunlu kıldı, ancak en etkili hamleler daha sonra geldi. Bayern, yorulmaya başlayan önde baskısına enerji katmak için maçın sonlarına doğru Lennart Karl’ı oyuna aldı. Bu hamle ise takımın sahanın orta üçte birlik bölümündeki bütünlüğünü bir miktar bozdu.

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Oyunun seyrini asıl değiştirenler Dortmund’un yedek oyuncularıydı. Marcel Sabitzer’in, ardından 76. dakikada Fabio Silva’nın oyuna girmesi, konuk ekibin baskısına yeniden yoğunluk kazandırdı. Özellikle Silva, son anlarda yaşananların başrolündeydi. Onun 89. dakikadaki golü, Dortmund’un son beş dakikada hücuma daha fazla oyuncu göndermesini sağlayan oyuncu değişikliği kaynaklı diziliş değişikliğinin doğrudan sonucuydu. Dortmund, kapanış bölümünde savunmadaki 5-4-1 düzeninden daha esnek bir 3-4-3’e geçerek Bayern’in yorulan savunmacılarını hazırlıksız yakaladı. Bu da Allianz Arena’yı sessizliğe büründüren beraberlik golünü getirdi.

Sonuçta maç, birbirine zıt taktiksel yaklaşımların beraberliğiyle bitti. Bayern Münih’in saha hâkimiyeti ve daha fazla gol fırsatı üretmesi, savunma geçişlerini kontrol edememesi nedeniyle karşılık bulmadı. Borussia Dortmund’un disiplinli alçak savunma bloğu ve etkili kontra atakları, Fabio Silva’nın son dakikalardaki katkısıyla birlikte, sağlam bir takım düzeninin çoğu zaman topa sahip olma üstünlüğünden daha ağır basabileceğini gösterdi.