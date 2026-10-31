24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bayern Münih-Borussia Dortmund taktik tahtası: Dortmund’un disiplinli derin savunması ve öldürücü kontra atakları Allianz Arena’da Bayern’i nasıl zorladı?

GOAL'ı Google'da takip edin

Bayern Münih ile Borussia Dortmund, farklı taktik anlayışlarının öne çıktığı yüksek tempolu maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Harry Kane'in alışılmadık penaltı kaçırmasına rağmen maçın sonucunu etkili geçiş hücumları ve takımların yapısal zaafları belirledi.

Reklam

Der Klassiker’in son buluşması, iki teknik direktörün rakibin belirli alanlardaki zaaflarından yararlanmaya çalıştığı taktiksel bir mücadeleye sahne oldu. Bayern Münih, orta alanı kontrol edip savunma çizgisini öne çıkararak Dortmund’un oyun kurmasını engellemeyi hedefledi. Planı, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in pas trafiğini yönlendirmesi, topu bireysel kalitelerinin öne çıkabileceği kanatlara taşımasıydı.

Borussia Dortmund ise buna karşılık daha tepkisel, ancak oldukça düzenli bir 3-4-2-1 sistemi benimsedi. Temel hedefi, geride kompakt bir savunma bloğu kurup Bayern’in baskısını üzerine çekerek hızlı ve doğrudan kontra ataklara çıkmaktı. Dortmund, topa sahip olmaktan vazgeçerek geçişlerde 3’e 2 veya 2’ye 2 pozisyonlar yaratmayı, özellikle Bayern’in hücuma çıkan beklerinin arkasında bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi amaçladı.

Bayern’in taktik düzeni

Bayern, geleneksel 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Bu düzen, uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde sık sık 2-3-5’e dönüştü. Kimmich, oyun kurulumunun ilk aşamasını kolaylaştırmak için çoğu zaman stoperlerin arasına girerken Konrad Laimer ve Alphonso Davies ileri çıkarak oyunu mümkün olduğunca genişletti. Bayern’in baskıya başlama işareti genellikle Dortmund’un üçlü savunması arasındaki bir yan pastı. Top kanat bekine yönelir yönelmez Bayern’in öndeki dört oyuncusu adam odaklı baskıya başladı.

Ancak önde kurulan savunma hattının avantajları kadar riskleri de vardı. Bu düzen, Dayot Upamecano’nun hücuma katılmasına ve 66. dakikada bir kornerden gol atmasına imkân tanırken Dortmund’un ileri koşu yapan oyuncularına da geniş boşluklar bıraktı. Bayern’in topa sahip olmadaki üstünlüğü (%56), 56. dakikada Harry Kane’in kullandığı penaltı da dâhil olmak üzere yüksek kaliteli fırsatlara dönüştü. Ne var ki penaltı noktasındaki bitiricilik eksikliği pahalıya mal oldu. Laimer’in 38. dakikada perdeyi açan golü, Bayern’in amaçladığı hücum düzeninin kusursuz bir örneğiydi: Dortmund’un kanat beklerinin takip edemediği, geriden gelen bir bindirme koşusu, hücum bölgesindeki sayısal üstünlüğü gole çevirdi.

Reklam
Reklam

Dortmund’un taktik düzeni

Dortmund’un 3-4-2-1’i, Bayern’in merkezdeki pas kanallarını kapatmak üzere tasarlanmıştı. Nico Schlotterbeck ve Waldemar Anton’un savunmaya liderlik ettiği konuk ekip, disiplininden hiç ödün vermedi. Dortmund’un baskıya başlama anı ise belirgin biçimde daha temkinliydi: Felix Nmecha ve Joey Veerman devreye girmeden önce Bayern’in topu sahanın orta üçte birlik bölümüne taşımasına izin verdi. Böylece Bayern’in topa sahip olduğu, ancak merkezdeki bloğu delmek için gereken dikine pasları bulamadığı bir ortam oluştu.

Related Topics

Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

BVB

BVB

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

BET

BET

Dortmund’un hücumları neredeyse tamamen geçiş oyununa dayanıyordu. Serhou Guirassy, topu ileride tutarak Carney Chukwuemeka ve Jobe Bellingham’ın hücuma katılmasına imkân sağlayan kilit oyuncuydu. Guirassy’nin 60. dakikadaki beraberlik golü de Bayern savunmasını yerleşmeye çalışırken yakalayan bu planın doğrudan sonucuydu. Savunma düzenini, 14 savunma müdahalesi yapan Daniel Svensson da güçlendirdi. Böylece Michael Olise ve Serge Gnabry, kanatlarda sık sık iki oyuncunun baskısıyla karşılaştı. Bu taktik disiplin, Bayern’in 4,18’lik beklenen gol (xG) değeri farklı bir galibiyete işaret etse de Dortmund’u maçın içinde tuttu.

Taktik satranç

Maçın sonucunu, Bayern’in agresif yüksek savunma çizgisi ile Dortmund’un geçişlerdeki etkili bitiriciliği arasındaki tezat belirledi. Bayern, Dortmund’un hiç bulamadığı iki net gol fırsatı yakalasa da konuk ekip, daha az şut çektiği ve daha az pas yaptığı maçta mücadelenin içinde kalmayı başardı. Kilit mücadele, Bayern’den Ismael Saibari’nin Dortmund’un orta saha ve savunma hatları arasında boşluk bulmaya çalıştığı iç koridorlarda yaşandı.

Reklam

Dortmund’un başarısının temelinde, oyuncularının pozisyonlarını terk etmemesi vardı. Bayern öndeki dört oyuncusunun yerlerini değiştirdiğinde bile Dortmund’un üçlü savunması, ceza sahasının genişliğini korudu. Bu, Bayern’i tercih ettiği ince ara paslar yerine daha düşük olasılıklı ortalara ve uzak mesafeli şutlara yöneltti. Sonuçta Dortmund’un teknik direktörü, kaleye çekilen yalnızca altı şuttan iki gol çıkararak taktiksel verimlilik mücadelesini kazandı ve Bayern’in savunma yapısındaki aşırı özgüveni cezalandırdı.

Maç içindeki değişiklikler

Maçta yapılan önemli oyuncu değişiklikleri taktiksel tabloyu değiştirdi. Bayern’de Ismael Saibari’nin 29. dakikada sakatlanması erken bir düzen değişikliğini zorunlu kıldı, ancak en etkili hamleler daha sonra geldi. Bayern, yorulmaya başlayan önde baskısına enerji katmak için maçın sonlarına doğru Lennart Karl’ı oyuna aldı. Bu hamle ise takımın sahanın orta üçte birlik bölümündeki bütünlüğünü bir miktar bozdu.

Reklam

Oyunun seyrini asıl değiştirenler Dortmund’un yedek oyuncularıydı. Marcel Sabitzer’in, ardından 76. dakikada Fabio Silva’nın oyuna girmesi, konuk ekibin baskısına yeniden yoğunluk kazandırdı. Özellikle Silva, son anlarda yaşananların başrolündeydi. Onun 89. dakikadaki golü, Dortmund’un son beş dakikada hücuma daha fazla oyuncu göndermesini sağlayan oyuncu değişikliği kaynaklı diziliş değişikliğinin doğrudan sonucuydu. Dortmund, kapanış bölümünde savunmadaki 5-4-1 düzeninden daha esnek bir 3-4-3’e geçerek Bayern’in yorulan savunmacılarını hazırlıksız yakaladı. Bu da Allianz Arena’yı sessizliğe büründüren beraberlik golünü getirdi.

Sonuçta maç, birbirine zıt taktiksel yaklaşımların beraberliğiyle bitti. Bayern Münih’in saha hâkimiyeti ve daha fazla gol fırsatı üretmesi, savunma geçişlerini kontrol edememesi nedeniyle karşılık bulmadı. Borussia Dortmund’un disiplinli alçak savunma bloğu ve etkili kontra atakları, Fabio Silva’nın son dakikalardaki katkısıyla birlikte, sağlam bir takım düzeninin çoğu zaman topa sahip olma üstünlüğünden daha ağır basabileceğini gösterdi.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”