Borussia Dortmund'un Bayern Münih'i farklı mağlup ederek tarihinde ilk kez lig ve kupa dublesi yaptığı 2012 DFB Kupası finalini yeniden yaşayın. Etkili bitiriciliğin ve Alman futbolunda yeni bir gücün ortaya çıkışının damga vurduğu bir geceydi.

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12 Mayıs 2012'de Berlin'deki Olympiastadion, Alman futbolunda dengelerin değiştiği bir sahneye dönüştü. Bundesliga şampiyonluğunu garantilemiş olan Dortmund, tarihî bir duble hedefiyle başkente geldi. Vestfalya ekibinin yükselişini durduramamanın sıkıntısını yaşayan Bayern ise Almanya Kupası finalini eski üstünlüğünü yeniden kurmak için bir fırsat olarak görüyordu. Ancak ortaya başa baş bir mücadele değil, Jurgen Klopp döneminin zirvesi olarak hatırlanan 5-2'lik ezici bir Dortmund galibiyeti çıktı.

İlk sözü Kagawa söyledi, ardından penaltılar geldi

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Klopp'un Dortmund'u ilk düdükten itibaren yüksek tempolu geçiş oyunuyla Bayern'i baskı altına aldı. Bu baskının sonuç vermesi yalnızca üç dakika sürdü. Bayern savunmasının büyük hatasını değerlendiren Jakub Blaszczykowski, Shinji Kagawa'ya pasını çıkardı. Kagawa da topu Manuel Neuer'in yanından ağlara gönderdi. Bayern henüz oyuna yerleşememişken tribünlerdeki siyah-sarı coşku doruğa ulaştı.

Bayern pes etmedi. Arjen Robben, 25. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skora denge getirdi ve Dortmund taraftarını susturdu. Ancak Bayern'in geri dönüş umudu uzun sürmedi. Bayern altyapısından yetişip Dortmund'un temel taşlarından biri hâline gelen Mats Hummels, 41. dakikada penaltıdan soğukkanlı bir vuruşla golü buldu. Bu gol, eski kulübüne devre arasına girilirken ağır bir psikolojik darbe indirdi.

Polonyalı gol makinesi sahnede

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İleride bir Bayern efsanesine dönüşecek olan Robert Lewandowski, ilk yarının sonuna doğru rekorlara uzanan performansına başladı. İlk yarının uzatma dakikalarında aldığı pasın ardından topu Neuer'in bacaklarının arasından geçirerek skoru 3-1 yaptı. Bu bitirici vuruş, Jupp Heynckes'in takımını sarstı. Devre arası da Bayern'e nefes aldırmadı; Klopp'un ekibi, sezonuna damga vuran amansız presini ikinci yarıda da sürdürdü.

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Lewandowski, 58. dakikada ceza sahası içindeki hızlı bir atağı tamamlayarak farkı 4-1'e çıkardı. Franck Ribery 75. dakikada bireysel becerisiyle bir gol bulsa da gece Sarı-Siyahlılarındı. Son sözü, Neuer'in ender görülen bir hatasını değerlendiren Lukasz Piszczek'in ortasında kafa vuruşuyla hat-trick'ini tamamlayan Lewandowski söyledi. 5-2'lik skor tesadüf değildi; Bayern'i sınırlarının ötesine iten Dortmund'un performansının karşılığıydı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Bundesliga'yı yeniden şekillendiren miras

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Bu, sıradan bir kupa finalinden çok daha fazlasıydı; Der Klassiker rekabetini bambaşka bir düzeye taşıdı. Dortmund, Berlin'deki Olympiastadion'un ışıkları altında Klopp'un tam gaz oynanan “heavy metal futbolu”nu zirvesinde sergiledi. En büyük rakibini dağıtarak kulüp tarihindeki ilk ve hâlâ tek yerel dubleyi kazandı. Siyah ve sarıya bürünen başkent, taktik cesareti ve kazanma hırsıyla dünya futbolunun en köklü devlerinin bile yenilebileceğini gösteren korkusuz Dortmund takımınındı.

Ancak o gecenin asıl mirası Dortmund'un zafer kutlamalarının çok ötesine uzandı. Bavyera'da yanan ateş, Avrupa futbolunu yeniden şekillendirecekti. Ülke çapında televizyondan yayımlanan maçta ağır bir yenilgi alan Bayern için bu sonuç büyük bir uyarı oldu. Yenilgi, yalnızca on iki ay sonra kazanacağı tarihî üçlemenin ardındaki rövanş arzusunun başlıca kaynağına dönüştü. Sarı Duvar'ın Berlin'de en güçlü biçimde kendini gösterdiği o unutulmaz gece, Dortmund'un eşsiz performansını futbol tarihine yazdırırken iki takım arasındaki zaten sert olan yerel rekabeti de kaçırılmayacak bir mücadeleye dönüştürdü.