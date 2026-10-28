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Bundesliga
team-logoBayern Münih
Allianz Arena
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Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı öncesi: Devler Der Klassiker'de karşı karşıya

Bayern Münih - Dortmund
Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund

Freiburg deplasmanında fırsatları iyi değerlendirerek 3-1 kazanan ve ligde zirveyi kovalayan Bayern Münih, hafta içi DFB-Pokal'da Werder Bremen'i 3-2 mağlup ettiği nefes kesen maçın ardından moralli gelen Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı: Maç bilgileri

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Bundesliga - Hafta 8
Allianz Arena

Borussia Dortmund'un direnci Allianz Arena'da sınanacak

Bayern Münih, Bundesliga'nın en çekişmeli maçlarından birinde Borussia Dortmund'u Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak. Yedi haftanın ardından Bayern ilk, Dortmund ise ikinci sırada bulunuyor.

Bayern bu maça alışılmadık koşullarda çıkacak. Teknik direktör Vincent Kompany cuma günü antrenman tesisinde yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı. Takımın sorumluluğunu yardımcı antrenör Aaron Danks üstlendi. Danks yönetimindeki Bayern, pazar günü Freiburg'u 3-1 yendi. Kompany'nin dönüşüne izin verilene kadar Danks görevini sürdürecek. Bu sürecin en az birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Yaşananlara rağmen Bayern kadrosu Freiburg karşısında soğukkanlı bir performans sergiledi. İlk golü Dayot Upamecano attı, Serge Gnabry farkı ikiye çıkardı. Michael Olise ise gergin geçen son bölümün ardından uzatma dakikalarında galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Bayern, 17 puanla Bundesliga'nın zirvesindeki yerini korudu.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

Borussia Dortmund, Niko Kovac yönetiminde yakaladığı istikrarlı formuyla bu maça çıkıyor. Son Bundesliga maçında Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi ve son haftalarda zorlu deplasmanlardan puan çıkardı. Bayern ile aynı puanda olan Dortmund, yalnızca averajla ikinci sırada.

Bayern'in sakatlık listesi hâlâ uzun. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Tarek Buchmann forma giyemeyecek. Dortmund'da ise Emre Can, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma yok.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs Dortmund Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • V. Kompany

Bayern Münih yine çok sayıda as takım oyuncusundan yoksun olacak. Kaleci Manuel Neuer, kanat oyuncusu Luis Diaz, orta saha oyuncuları Jamal Musiala ve Aleksandar Pavlovic ile savunmacı Tarek Buchmann sakat olarak listeleniyor. Teknik direktör Vincent Kompany de takımın başında bulunamayacak; yardımcı antrenör Aaron Danks takımı saha kenarından yönetmeyi sürdürecek. Muhtemel ilk 11'lere ilişkin bilgiler, maçın başlama saatine yakın eklenecek.

Borussia Dortmund, Emre Can, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda maça çıkacak. İki takımda da cezalı oyuncu listelenmiyor. Niko Kovac'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 henüz doğrulanmadı; bilgiler maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

FCB

FCB - Form

FCA
B2-2
VIK
B3-3
RBL
K6-1
ARS
B2-2
SCF
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
BVB

BVB - Form

BOD
K1-0
FCU
B0-0
SAB
K1-2
SGE
K1-0
SVW
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da SC Freiburg'u deplasmanda 3-1 yendi. Öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı ve Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 16 gol atıp dokuz gol yedi. Leipzig karşısındaki 6-1'lik galibiyet, bu dönemdeki en üstün performansı olarak öne çıkıyor.

Borussia Dortmund, son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken ligde Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Dortmund, beş maçta dört gol atıp üç gol yedi. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt karşısında aldı.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimDortmund
3
2
0
Süper Kupa
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
10Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026'da Süper Kupa'da karşılaştı ve Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Bayern, bundan önce 28 Şubat 2026'da Bundesliga'da Dortmund deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bayern bu beş karşılaşmada 10 gol atıp yedi gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
7520256+1917
K
K
B
K
K
2
DortmundDortmundBVB
7520124+817
K
B
B
K
K
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
K
K
K
B
K
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
K
K
K
K
B
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
K
K
K
K
K
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
K
B
B
K
B
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
K
K
K
K
K
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
K
K
K
B
K
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
B
K
B
K
B
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
K
K
K
K
K
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
K
K
K
K
12
FC KölnFC KölnKOE
7223811-38
B
K
K
K
B
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
K
B
K
K
K
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
K
K
B
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
K
K
K
K
K
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
B
K
K
B
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
B
B
K
K
K
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
71061122-113
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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