Bayern Münih-Borussia Dortmund Bundesliga maçı öncesi: Devler Der Klassiker'de karşı karşıya

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı: Maç bilgileri

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 13:30 Allianz Arena

Borussia Dortmund'un direnci Allianz Arena'da sınanacak

Bayern Münih, Bundesliga'nın en çekişmeli maçlarından birinde Borussia Dortmund'u Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak. Yedi haftanın ardından Bayern ilk, Dortmund ise ikinci sırada bulunuyor.

Bayern bu maça alışılmadık koşullarda çıkacak. Teknik direktör Vincent Kompany cuma günü antrenman tesisinde yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı. Takımın sorumluluğunu yardımcı antrenör Aaron Danks üstlendi. Danks yönetimindeki Bayern, pazar günü Freiburg'u 3-1 yendi. Kompany'nin dönüşüne izin verilene kadar Danks görevini sürdürecek. Bu sürecin en az birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Yaşananlara rağmen Bayern kadrosu Freiburg karşısında soğukkanlı bir performans sergiledi. İlk golü Dayot Upamecano attı, Serge Gnabry farkı ikiye çıkardı. Michael Olise ise gergin geçen son bölümün ardından uzatma dakikalarında galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Bayern, 17 puanla Bundesliga'nın zirvesindeki yerini korudu.

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Borussia Dortmund, Niko Kovac yönetiminde yakaladığı istikrarlı formuyla bu maça çıkıyor. Son Bundesliga maçında Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi ve son haftalarda zorlu deplasmanlardan puan çıkardı. Bayern ile aynı puanda olan Dortmund, yalnızca averajla ikinci sırada.

Bayern'in sakatlık listesi hâlâ uzun. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Tarek Buchmann forma giyemeyecek. Dortmund'da ise Emre Can, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma yok.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih yine çok sayıda as takım oyuncusundan yoksun olacak. Kaleci Manuel Neuer, kanat oyuncusu Luis Diaz, orta saha oyuncuları Jamal Musiala ve Aleksandar Pavlovic ile savunmacı Tarek Buchmann sakat olarak listeleniyor. Teknik direktör Vincent Kompany de takımın başında bulunamayacak; yardımcı antrenör Aaron Danks takımı saha kenarından yönetmeyi sürdürecek. Muhtemel ilk 11'lere ilişkin bilgiler, maçın başlama saatine yakın eklenecek.

Borussia Dortmund, Emre Can, Giannis Konstantelias ve Justin Lerma'nın sakatlık nedeniyle yokluğunda maça çıkacak. İki takımda da cezalı oyuncu listelenmiyor. Niko Kovac'ın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 henüz doğrulanmadı; bilgiler maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da SC Freiburg'u deplasmanda 3-1 yendi. Öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı ve Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 16 gol atıp dokuz gol yedi. Leipzig karşısındaki 6-1'lik galibiyet, bu dönemdeki en üstün performansı olarak öne çıkıyor.

Borussia Dortmund, son beş maçının ikisini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u 1-0 yendi. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken ligde Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Dortmund, beş maçta dört gol atıp üç gol yedi. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt karşısında aldı.

İkili rekabet

İki takım son olarak 22 Ağustos 2026'da Süper Kupa'da karşılaştı ve Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Bayern, bundan önce 28 Şubat 2026'da Bundesliga'da Dortmund deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki son beş maçta Bayern üç, Dortmund bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Bayern bu beş karşılaşmada 10 gol atıp yedi gol yedi.