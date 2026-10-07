"Artık Bayern forması giyemem ve bunun bir nedeni var" diye yazan Lell, uyarlamayı açıkladığı videoyu Instagram profilinde paylaştı. Eski sağ bek, başlangıçta kitabının kapağında eski kulübü Münih ekibinin formasıyla yer alıyordu. Ancak ardından FCB bu görselin kapaktan kaldırılmasını istedi, onun yerine Lell şimdi beyaz bir tişörtle gösteriliyor.

Lell, ocak ayında Bayern'in 40 yaş üstü takımı adına bir yardım salon turnuvasında forma giydikten birkaç hafta sonra Instagram videosunda, FCB'nin "üst düzey yöneticilik makamının ofisinden bir telefon" aldığını anlattı. Bayern altyapısında da forma giyen ve 2003 ile 2010 yılları arasında (2004'ten 2006'ya kadar 1. FC Köln'e kiralandığı dönem hariç) Münih ekibinin A takımı için toplam 98 maça çıkan 42 yaşındaki eski futbolcu, telefonun içeriğini şöyle aktardı: "Bayern formasıyla görünmem artık istenmiyormuş ve gelecekte Bayern formasını giymekten kaçınmam gerekiyormuş."

Eski kulübünün bu talebini ilk etapta "öylece bıraktığını" söyleyen Lell, birkaç hafta sonra ise yayınevinin "FC Bayern'den avukat yazısı aldığını" belirtti. Buna göre kendilerine, "'Kapakta Bayern formasını kaldırsanız iyi olur'" denildi. "Biz de bunu yaptık."

Christian Lell'den Bayern yöneticilerine gönderme

Bayern'in FCB formasıyla yer aldığı kapağı neden yasakladığı Lell için belirsizliğini korudu. Profesyonel kariyeri Hertha BSC (2010-2012) ve UD Levante'deki sonraki duraklarının ardından 2014'te sona eren eski Almanya U21 milli oyuncusu, Bayern yönetimine yönelik bir göndermede bulunarak, eski kulüp patronları Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge'yi ise bunu söylerken açıkça ayrı tuttu: "Şu anda o kulüpte ortalıkta dolaşan ve bir noktada o kulübe gelmiş olan sorumlulardan hiçbiri, Bayern Münih'in kalbimde olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını engelleyemez."

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Bild'in haberine göre Bayern, Lell'in kitabının kapağındaki FCB formasını kaldırması için basitçe şu nedenle ısrar etti: Oyuncunun yayınevi ilgili marka hakları konusunda Säbener Straße'deki kulüpten talepte bulunmamıştı. Bayern bu tür marka hakkı ihlallerinin üzerine kararlılıkla gidiyor.

"Bayern Münih beni dışladı" diye devam eden Lell, "Bu da tamamen normal, bunu anlamak gerekir. İnsanı dışlayan, en çok ihtiyaç duyduğu anda yanında durmayan şirketler, kurumlar, insanlar vardır" ifadelerini kullandı. Bayern'in kararını yine de "elbette kabul ettiğini ve benimsediğini" söyleyen Lell, "Bayern formasını resmî olarak bir daha asla giyemeyecek olmamla ilgili bir sorunum yok" dedi.