Cezayir Milli Takımı, 2027 finallerine yükselmek için oynanan elemelerin üçüncü haftası kapsamında, bugün cumartesi günü konuğu Togo'yu 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası elemelerinde olumlu sonuçlarına devam etti.

Reklam

Cezayir Milli Takımı, elemelerdeki mağlubiyetsiz serisini sürdürürken, teknik direktörü İbrahim Hamdani de üstün serisini devam ettirdi.

Karşılaşmanın tek golü, 76. dakikada savunma oyuncusu Rami Bensebaini'den geldi. Bu gol, Tizi Ouzou kentindeki Hüseyin Ait Ahmed Stadı'nda oynanan maçta Cezayir Milli Takımı'na önemli 3 puanı kazandırdı.

Ayrıca Oku

Cucurella: Bu iki oyuncu Altın Top'u Kane'den daha çok hak ediyor

Rakamlarla: Hakimi 21. yüzyılın asist kralı, Fas'ın eşi görülmemiş serisi

Reklam Reklam

Gol, Alman ekibi Borussia Dortmund'un yıldızı Bensebaini için özel bir öneme sahipti; bu golle profesyonel kariyerinde Togo filelerine attığı gol sayısını dörde çıkardı. Fransız "stats foot" ağına göre, Togo Milli Takımı böylece Bayern Münih ile eşit şekilde gollerine en çok maruz kalan rakibi haline geldi.

Related Topics

Bu galibiyetle Cezayir Milli Takımı, birinci gruptaki üç maçta puanını 7'ye yükseltti. Yoluna Zambiya'yı 3-1 yenerek başlamış, ardından Burundi ile 2-2 berabere kalmış, daha sonra Togo'yu Bensebaini'nin golüyle mağlup etmişti.

Zambiya Milli Takımı 4 puanla ikinci sırada yer alırken, onu 3 puanla Togo, ardından 2 puanla Burundi takip ediyor.

Reklam

Cezayir Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki üstün serisini de sürdürerek 17 galibiyet ve 6 beraberlikle 23 maçlık mağlubiyetsiz seriye ulaştı.

Cezayir'in Uluslar Kupası elemelerindeki son mağlubiyeti 16 Ekim 2018'e dayanıyor; o maçta Benin'e karşı tek golle yenilmişlerdi.

Reklam

Bu mağlubiyet 2019 edisyonunun elemeleri sırasında gelmişti. Ardından Cezayir Milli Takımı, elemelerin birkaç edisyonu boyunca uzanan ve birçok kez turnuva finallerine katılmasına tanık olan olumlu sonuçlar serisine başlamış, ayrıca 2019 yılında Mısır'da Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı.

Teknik heyet açısından ise Togo galibiyeti, teknik direktör İbrahim Hamdani'ye Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki ilk dört maçında bir beraberliğe karşılık üçüncü galibiyetini kazandırdı.

Reklam

Bu, yoluna Zambiya galibiyetiyle başladıktan, ardından Burundi ile berabere kaldıktan, daha sonra Nijer'i hazırlık maçında yendikten ve son olarak Togo'yu mağlup ettikten sonra geldi.

Bu, Cezayir Milli Takımı için 2014 yılında ilk dört maçında Cezayir ile dört maç üst üste galibiyet elde eden Fransız Christian Gourcuff'tan bu yana bir teknik direktörün en iyi başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Reklam

Hamdani, Cezayir'in 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda İsviçre'ye elenmesinin ardından İsviçreli Vladimir Petkovic'in yerine geçen eylül ayında görevi devralmış ve bir dizi temel oyuncuyu korurken, milli takımı yeniden şekillendirme ve birkaç yeni isme fırsat verme çalışmalarına başlamıştı.

Cezayir ile Togo arasındaki karşılaşma, elemelerin dördüncü haftası kapsamında 17 Kasım Salı günü başkent Lome'de yeniden oynanacak.