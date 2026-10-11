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Michael OliseGetty Images
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Bayern Münih başkanından Real Madrid ve Olise söylentilerine yanıt: Oyuncularını satmaya zorlanan bir kulüp değiliz

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Birçok basın haberi, Kraliyet Kulübü'nün Fransız kanat oyuncusunu transfer etme isteğini gündeme getirdi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Almanya Bundesliga'sının Michael Olise için "fazla küçük" hale geldiğini savunan seslere yanıt verdi; Bavyera ekibinin oyuncularını satmaya mecbur olmadığını vurgulayarak Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesini yenilemeyi umduğunu dile getirdi.

Hainer, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Öncelikle şunu söylemem gerekir ki Michael Olise'nin bizimle olmasından son derece mutluyuz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak şekilde gelişti. Bir gün Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum, belki de bu yıl."

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Hainer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanımızda kendisini çok rahat hissediyor. Bizimle kupalar kazanabilir ve uluslararası arenada en üst düzeyde oynayabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıktık ve Paris karşısında muhteşem maçlar oynadık. Onun istediği de bu."

Şöyle devam etti: "Yaz döneminde çıkan Real Madrid söylentilerine gelince, şunu söyleyebilirim: Bayern Münih'in oyuncularını satmaya mecbur olmayan bir kulüp olduğuna inanıyorum, kararlarımızı güç konumundan alıyoruz. Michael Olise'nin 2029'a kadar sözleşmesi var ve bunu uzatmasını umuyorum."

Hainer ayrıca dün akşam Augsburg karşısında (2-2) yaptığı hatanın ardından kaleci Manuel Neuer'i de savundu: "Elbette talihsiz bir durumdu. Manuel Neuer dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi ve olmaya devam ediyor. Çok sayıda maçta bize puan kazandırdı. Dünkü gibi hatalar her zaman olabilir."

Şunları ekledi: "Bunun yaşıyla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyorum, 20 yaşında bile başına gelebilirdi. Bunu atlatacak ve bizimle olmasından mutluyuz."

Neuer, başlama vuruşunun hemen ardından topa hakim olmakta hata yapmış, top Robin Fellhauer'a gitmiş ve Fellhauer 8. saniyede Almanya Bundesliga tarihinin en hızlı golünü kaydetmişti.


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