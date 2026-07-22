Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, yeni transferler Faslı forvet İsmail es-Sibari ve Alman bek Nathaniel Brown'ı övdü ve ikilinin takıma katkı sağlama kabiliyetine güvendiğini vurguladı.

25 yaşındaki Faslı milli oyuncu es-Sibari, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın en parlak yıldızlarından biriydi ve birden fazla hücum bölgesinde oynayabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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23 yaşındaki Alman sol bek Nathaniel Brown ise Eintracht Frankfurt'taki parlak performansının ardından bu yaz Bayern'e katıldı ve hızıyla, hem defansif hem hücum görevlerini yerine getirebilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Alman gazetesi "Abendzeitung" muhabiri Maximilian Koch, Hainer'in basına yaptığı açıklamalarda ikiliyi övdüğünü belirterek şunları aktardı: "Her ikisi de son derece özel oyuncular ve bu Dünya Kupası sırasında ortaya çıktı."

Ve şöyle devam etti: "Es-Sibari, sakatlanana kadar harika performanslar sergiledi ve oynadığı her maçta gol attı. Brown ise muhteşem bir oyuncu; bize çok faydası olacağına inanıyoruz. Hızıyla öne çıkıyor ve Bayern Münih'in oyun anlayışına mükemmel şekilde uyum sağlıyor."

Hainer ayrıca, es-Sibari ve Brown transferlerinin kendisinin yeni bir sözleşme alma şansını artırıp artırmadığı sorulduğunda spor direktörü Max Eberl'i de överek şöyle konuştu: "Max Eberl, bu iki oyuncuyla anlaşarak kesinlikle iyi bir iş yaptı."