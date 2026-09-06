Alman ekibi Elversberg'in teknik direktörü Vincent Wagner, Borussia Mönchengladbach karşısındaki maçta kırmızı kart gördü. Bu durum, cezalı duruma düşmesi ve takımının Bundesliga'da Bayern Münih ile oynayacağı bir sonraki maçta yer alamaması anlamına geliyor.

Bayern Münih'in İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, "SPORT1" sitesine yaptığı açıklamalarda, Wagner'in cezasının kaldırılması olasılığına destek verdiğini ima etti. Böylece Wagner, Bavyera ekibi karşısında yedek kulübesinde oturabilecek.

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Dreesen şöyle konuştu: "Herkes olaya bu şekilde bakıyorsa, bir sonraki maçta hiçbir ceza uygulanmaması kesinlikle mümkün olabilir."

İcra Kurulu Başkanı'nın açıklamaları, basın toplantısında hazır bulunan taraftarların alkışıyla karşılandı.

Dreesen ayrıca, son haftalarda sağlık sorunları yaşayan Jamal Musiala'nın, Alman Ligi'nin üçüncü haftasında Schalke ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta dün, cumartesi günü sahalara dönüşü hakkında da konuştu.

Bavyera kulübünün İcra Kurulu Başkanı şu açıklamayı yaptı: "Jamal son derece iyi antrenman yaptı. Vincent'in (Kompany) onu takım kadrosuna dahil etmesini ve ayrıca ona birkaç dakika süre vermesini harika buldum. Maç henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen onu oyuna soktu, bu da ona ne kadar güvendiğini gösteriyor. Kulüpteki herkes Jamal'a destek olmak için elinden geleni yapıyor."

Bayern şu anda, önümüzdeki perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da Norveç ekibi Bodø/Glimt'i ağırlayacağı maçla Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki serüvenine başlamaya hazırlanıyor.

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