Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Almanya Bundesliga'sının Michael Olise için artık "çok küçük" kaldığını savunan seslere yanıt verdi; Bavyera temsilcisinin oyuncularını satmaya mecbur olmadığını vurgulayarak Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesini uzatma arzusunu dile getirdi.

Hainer, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Michael Olise'nin bizimle olmasından son derece mutluyuz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak şekilde gelişti. Bir gün Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum, belki bu yıl bile olabilir."

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Hainer şöyle devam etti: "Bizimle kendisini çok rahat hissediyor. Bizimle kupalar kazanabilir ve uluslararası arenada en üst seviyede oynayabilir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale ulaştık ve Paris karşısında harika maçlar ortaya koyduk. Onun istediği de bu."

Bayern Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz döneminde Real Madrid'le ilgili çıkan söylentilere gelince, Bayern Münih'in oyuncularını satmaya mecbur olmayan bir kulüp olduğuna inanıyorum; kararlarımızı güç konumundan alıyoruz. Michael Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve bunu uzatmasını umuyorum."

Hainer, dün akşam Augsburg karşısında alınan 2-2'lik sonuçta yaptığı hatanın ardından kaleci Manuel Neuer'i de savundu: "Elbette üzücü bir durumdu. Manuel Neuer dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi ve olmaya devam ediyor. Pek çok maçta bize puan kazandırdı. Dünkü gibi hatalar her zaman olabilir."

Şöyle ekledi: "Bunun yaşıyla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyorum; 20 yaşında da başına gelebilirdi. Bunu aşacak ve bizimle olmasından mutluyuz."

Neuer, başlama vuruşunun hemen ardından topa müdahalede hata yapmış, top Robin Fellhauer'e gitmiş ve Fellhauer 8. saniyede Almanya Bundesliga tarihinin en hızlı golünü kaydetmişti.



