Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözü, adı önümüzdeki transfer döneminde rekabeti alevlendirmeye aday olan Belçikalı genç bir forvete çevrildi. Bayern Münih'in de oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girmesi, gelişimini bir süredir takip eden Barcelona'nın hesaplarını karıştırabilir. Transferin bedelinin 2027 yazında 70 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

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Alman gazetesi Bild'den Christian Falk'ın aktardığına göre Bayern Münih, ileride kadrosuna katma ihtimalini değerlendirmek amacıyla Club Brugge forveti Nicolò Tresoldi'nin temsilcileriyle ilk temasları çoktan başlattı. Falk, oyuncunun Bavyera kulübünün ilgi listesinde yer aldığını ve kulüp yöneticilerinin transferin gerçekleşme olasılığını yoklamak için temsilcileriyle görüştüğünü vurguladı.

Alman devinin bu hamlesi, Tresoldi'nin kulüp içinde gördüğü büyük takdirin bir yansıması. Genç golcü, önümüzdeki ocak ayında görevinden ayrılmaya hazırlanan Bayern Münih transfer direktörü Nils Schmadtke'nin en çok beğendiği oyuncular arasında yer alıyordu. Ancak Schmadtke'nin beklenen ayrılığı, yönetimin genç forvete olan ilgisini etkilemiyor. Yönetim, özellikle gol yeteneği ve gelişime açık potansiyeli nedeniyle onu gelecek için umut vadeden bir yatırım olarak görüyor.

Erken temaslara rağmen transferin önümüzdeki ara transfer döneminde sonuçlanması beklenmiyor. Club Brugge, en önemli hücum oyuncularından birini sezon ortasında bırakmaya niyetli değil. Bayern de transferi tamamlamak için acele etmeyi planlamıyor. Ciddi bir girişim için en yakın tarihin 2027 yazı olması beklenirken büyük Avrupa kulüpleri arasında oyuncu için rekabet giderek kızışıyor.

Öte yandan Belçika gazetesi Het Nieuwsblad'ın haberine göre Barcelona da oyuncuyu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Katalan kulübü, Club Brugge ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında forveti izlemeleri için gözlemcilerini göndermişti.

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Ancak Katalan ekibi şu ana kadar oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçme ya da kulübüyle resmi müzakerelere başlama aşamasına geçmedi. Bayern Münih'in yanı sıra Milan da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında öne çıkıyor.

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Tresoldi'nin cazibesi, bu sezon ortaya koyduğu dikkat çekici rakamlara dayanıyor. Genç forvet tüm kulvarlarda 19 maçta 16 gol attı ve bu gollerin 5'ini Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Bu performans, Avrupa'nın yükselen en önemli forvetleri arasındaki konumunu güçlendirdi. Belirgin gol yeteneğinin yanı sıra fiziksel gücü ve umut vadeden potansiyeli de onu, uzun yıllar takıma katkı sağlayabilecek bir forvet arayan kulüpler için stratejik bir seçenek haline getiriyor.

Barcelona'nın önündeki en büyük engel ise Club Brugge'ün mali talepleri. Belçika kulübü, oyuncuyu 2025 yazında Hannover'den yalnızca 7,5 milyon euro karşılığında transfer etmesine ve sözleşmesinin 2029'a kadar sürmesine rağmen 60 ile 70 milyon euro arasında bir bedel almayı hedefliyor.

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Belçika ekibi geçen yaz Roma'nın 35 milyon euroluk teklifini de reddetmişti. Kulüp, gelecekte oyuncu satışlarından elde edeceği gelirin büyük bölümünü yeni stadyum projesinin finansmanına aktarmayı planlıyor.

Bu durum, Barcelona'yı zorlu bir mali rekabetle karşı karşıya bırakıyor. Bayern erken harekete geçmişken Katalan kulübü hâlâ gözlem aşamasında bulunuyor. Barcelona'nın daha önceki girişimleri, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair şüpheler nedeniyle durmuştu. Yeni rakiplerin devreye girmesi ve genç forvetin beklenen değerinin yükselmesiyle Katalanların yarışı kazanma şansı daha da karmaşık bir hal alıyor.