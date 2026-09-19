Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Ballon d'Or yarışıyla ilgili olarak Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'a dolaylı bir mesaj gönderdi ve en iyi oyuncuların ödülü kazanmak için tanıtım kampanyalarına ihtiyaç duymadığını vurgularken, Michael Olise'yi de bu ödül için aday gösterdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, bu açıklamalar Bayern Münih'in dün cuma günü Union Berlin'i 7-0 mağlup etmesinin ardından geldi. Eberl, mixed zone'da Lamine Yamal'ın Ballon d'Or kazananının kimliğini belirlemesi gerektiğini düşündüğü ve kendi lehine olan kriterlere ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Lamine'e üstü kapalı bir mesaj göndermekte tereddüt etmedi ve Union Berlin ağlarına hat-trick yapan Michael Olise'nin adını, ödülü kazanmaya en güçlü adaylardan biri olarak öne sürdü.

Eberl, Barcelona'nın yıldızının son açıklamalarıyla ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi: "En iyi oyuncular, tanıtım kampanyasına ihtiyaç duymayanlardır."

Bavyeralı yetkili, Alman başkentine ait ekibe karşı alınan farklı galibiyetin ardından bu fırsatı takımının yıldızlarından birini savunmak için değerlendirdi ve şöyle konuştu: "Benim için Michael Olise de Ballon d'Or adaylarından biri. Dünyanın en iyi oyuncularından biri."

Lamine, Bayern Münih yetkililerinin Harry Kane'i desteklemek için dayandıkları argümanlara göre gol sayısının, Ballon d'Or kazananını belirlemek için oy verilirken belirleyici bir faktör olmaması gerektiğini belirtmişti.

Barcelona'nın yıldızı, "Movistar Plus" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence Ballon d'Or dünyanın en iyi oyuncusuna gitmeli, o kadar. 80 gol atan bir oyuncuya değil, çünkü 80 gol atarsanız yılın gol kralı ödülünü alırsınız. Bu ikisi tamamen farklı şeyler ve insanlar bunu anlamıyor."

Şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi oyuncusu, bir yorumcu olarak bir maç boyunca izlediğiniz ve seyretmekten keyif aldığınız oyuncudur; onu görürsünüz ve düşünürsünüz: Bu oyuncu diğer herkesten açıkça farklı."



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