Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile Arsenal, yüksek tempolu geçiş oyununa ve bireysel yeteneklerin öne çıktığı anlara sahne olan -2-2’lik dev mücadelede puanları paylaştı. Bayern Münih beklenen gol istatistiğinde üstün olsa da Arsenal, dirençli oyunu ve ikinci yarıdaki değişiklikleri sayesinde Bavyera’dan bir puanla ayrıldı.

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Allianz Arena'daki karşılaşma, modern Avrupa futbolunda taktik hazırlığın üst düzey bir örneğiydi ve iki farklı anlayışı karşı karşıya getirdi. Bayern Münih, Harry Kane'in yarattığı alanlardan ve doğrudan hücumlarla ev sahibi avantajından yararlanmak isterken Arsenal, tempoyu kontrol etmek için savunma sağlamlığına ve planlı oyuncu hareketlerine öncelik verdi. Maç kısa sürede, iki teknik direktörün de hatlar arasındaki dar boşlukları değerlendirmeye çalıştığı kritik bir alan mücadelesine dönüştü.

Taktik mücadelede belirleyici olan, topun el değiştirdiği anlardı. Bayern, top kaybının hemen ardından Alphonso Davies'in patlayıcı hızını kullanarak Arsenal'i hazırlıksız yakalamaya çalıştı. Arsenal ise ev sahibini zorlamak için hatları birbirine yakın tutmaya odaklandı. 2-2'lik sonuç, Bayern'in daha fazla tehlikeli pozisyon üretmesini Arsenal'in teknik etkinliği ve oyunda baskı kurduğu bölümlerde gol bulma becerisiyle dengelediği maçın adil bir yansımasıydı.

Bayern'in taktik düzeni

Bayern Münih, hücum kurulurken sık sık 3-2-5'e dönüşen esnek bir 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Kenar yönetiminin taktik talimatı açıktı: Kane'i geriye gelerek oyun kuran bir oyuncu olarak kullanıp Arsenal'in stoperlerini yerlerinden çıkarmak. Bunun en iyi örneği 35. dakikada görüldü. Orta sahadaki boşluğa gelen Kane, Alphonso Davies'e beraberlik golünü getiren mükemmel bir ara pası verdi. Kane'in dokuz numara bölgesini boşaltması, Bayern'in kanat oyuncuları ile ileri çıkan beklerinin Arsenal'in önde kurduğu savunma hattının arkasındaki koridorlardan yararlanmasını sağladı.

Bayern savunmada, Arsenal stoperleri arasındaki yatay pasları belirli baskı tetikleyicileri olarak kullanan agresif bir orta alan bloğu oluşturdu. Aleksandar Pavlovic'e, Arsenal'in başlıca oyun kurucusu Martin Ødegaard'ı takip ederek etkisini azaltma görevi verildi. Baskı aşıldığında Bayern, önde kurduğu savunma hattının arkasını güvenceye almak için 14 savunma müdahalesi yapan Dayot Upamecano'nun geri dönüş hızına güvendi. Hücum hazırlığında sabırlıydı ve Arsenal'in öndeki üçlüsüne karşı sayısal üstünlük sağlamak amacıyla Manuel Neuer'i sık sık ek bir stoper gibi kullandı. Yine de en büyük tehlikeyi, iç koridorlardan hızla hücuma çıktığında yarattı.

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Arsenal'in taktik düzeni

Mikel Arteta, alışılmış 4-3-3 sistemini tercih etti ancak Bukayo Saka'nın erken yaşadığı sakatlığın ardından savunma disiplinine belirgin biçimde ağırlık verdi. Eberechi Eze'nin oyuna girmesi taktik dengeyi değiştirdi. Eze, Saka gibi çizgiye basarak genişlik sağlamak yerine Bayern'in orta saha ve savunma hatları arasındaki boşluklarda içe kat ederek tehdit oluşturdu. Bu tercih 25. dakikada sonuç verdi: Ødegaard'ın ileri gönderdiği topa yetişen Eze, Bayern'in savunma düzeninin nadiren bozulduğu bir andan yararlanarak gol perdesini açtı.

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Arsenal baskıda her zamankinden daha seçiciydi. Bayern'e merkezde alan bırakmamak için savunmada 4-4-2 düzenine geçti. Declan Rice, boşlukları kapatmak üzere sahanın geniş bir bölümünde görev alarak bu yaklaşımın kilit oyuncusu oldu ve daha sonra ceza sahasına geç koşusuyla girip ikinci beraberlik golünü attı. Arsenal, Bayern beklerini geriye çekilmeye zorlamak için özellikle sağda Noni Madueke'yle kanatlarda sayısal üstünlük kurmaya odaklandı. Topa sahip olma oranı %54 olsa da pasların büyük bölümü Bayern'in savunma bloğunun önünde yapıldı. Arsenal, Bayern'in kontra atak tehdidini azaltmak için riskli dikine paslar yerine topu elinde tutmayı tercih etti.

Taktik satranç

Başlıca taktik mücadele, '14. bölge' olarak adlandırılan alanda yaşandı. Bayern, Kane ve Ismael Saibari'yi bu bölgeye yerleştirerek şut fırsatları yaratmak istedi ve 2,51'lik beklenen gol (xG) değerine ulaştı. Ancak Arsenal'in merkez savunma ikilisi Gabriel Magalhães ve Ezri Konsa, yerlerini terk etmeye zorlanmalarına rağmen disiplinlerini korudu. Maçın gidişatı 61. dakikadaki penaltı pozisyonuyla değişti. Harry Kane'in hareketi, Jurrien Timber'ı refleksle müdahaleye zorladı ve bu müdahale elle oynama kararına yol açtı. O anda Bayern'in ceza sahasında sayısal üstünlük kurma planı galibiyeti getirmiş gibi görünüyordu.

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Ancak Arsenal, son yirmi dakikadaki üstün fiziksel kondisyonuyla sahadaki dezavantajına çözüm buldu. Bayern'in temposu düştükçe Arsenal'in orta sahadaki yer değişimleri sıklaştı. Declan Rice'ın 82. dakikadaki beraberlik golü, sol kanatta kurulan sayısal üstünlüğün sonucuydu. Bayern'den Konrad Laimer, iki oyuncunun koşusu karşısında yalnız kaldı. Arteta'nın takımı gerideyken bile beklerini ileride tutmakta ısrar etmesi, sonunda Bayern'in direncini kırdı.

Maç içindeki değişiklikler

İki teknik direktör de önemli taktik değişiklikler yapmak zorunda kaldı. En etkili hamle, Arteta'nın beraberliği korumak için 85. dakikada Martin Ødegaard'ın yerine Mikel Merino'yu alarak daha dirençli bir orta saha üçlüsüne geçmesiydi. Daha önce Kai Havertz'in yerine giren Viktor Gyökeres, Arsenal'e hücumda daha geleneksel bir hedef oyuncu sağladı. Bu, Upamecano'yu meşgul ederek Rice'a golü için ceza sahasına fark edilmeden girme özgürlüğü verdi.

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Bayern, devre arasında Kim Min-Jae'nin yerine Jonathan Tah'ı alarak karşılık verdi. Bu hamle muhtemelen Arsenal'in ilk yarıda kazandığı birkaç kornerle kendini gösteren duran toplardaki hava tehdidine karşı yapıldı. Daha sonra Luis Díaz ve Lennart Karl'ın Saibari ve Gnabry'nin yerine oyuna girmesi, kanatlara taze güç katmayı ve önde baskının yoğunluğunu korumayı amaçlıyordu. Díaz oyuna hareketlilik getirse de bu değişiklik Bayern'in ritmini biraz bozdu. Arsenal böylece topa en fazla sahip olduğu bölümünü oynadı ve bu bölüm 2-2'lik beraberlik golüne uzandı. 90. dakikada Díaz'ın yerine Bara Sapoko Ndiaye'nin alınması, Arsenal maçı daha güçlü bitirirken bir puanı korumaya yönelik açık bir taktik geri çekilmeydi.

Sonuç

Sonuçta bu maçta belirleyici olan, katı sistemler içindeki bireysel rollerin ne kadar etkili oynandığıydı. Bayern, Kane'in çok yönlü oyununa dayanan taktik yaklaşımıyla galibiyete çok yaklaştı. Ancak Arsenal'in Saka'nın yokluğuna uyum sağlaması ve Declan Rice'ın geç koşusuyla ikinci golünü bulması belirleyici oldu. Bayern'in 2,51'lik beklenen gol değeri daha tehlikeli taraf olduğunu gösterse de Arsenal'in Bayern'in 31'ine karşılık 55 ikili mücadele kazanması, ev sahibinin taktik üstünlüğünü etkisiz kılan fiziksel ve yapısal direncini ortaya koydu. Sonuç olarak beraberlik, birbirinin başlıca güçlü yönlerini etkisiz hâle getirmeyi başaran iki takım için adil bir sonuçtu.