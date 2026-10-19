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Şampiyonlar Ligi
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Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Bayern Münih - Arsenal
Bayern Münih
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
H. Kane
B. Saka
D. Rice

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Arsenal maçına kapsamlı ön bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Allianz Arena

Bayern Münih-Arsenal maçı 21 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Bayern, Arsenal sınavına etkileyici bir galibiyetle hazırlanıyor

Bayern Münih, hafta sonunda RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Hat-trick yapan Luis Diaz'ın yanı sıra Aleksandar Pavlovic, Harry Kane ve Michael Olise de gol attı. Bayern, bu sezon Bundesliga'daki ilk üç iç saha maçında 18 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç gününde Bodo Glimt'i 5-0 mağlup ettikten sonra son maçında Viking ile 3-3 berabere kalması sürpriz bir sonuçtu.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Arsenal zorlanarak bir galibiyet daha aldı

Arsenal, hafta sonunda en iyi performansını sergileyemese de Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, City Ground'da 0-0 biten önceki iki maçına göre bir ilerleme. Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, Premier Lig lideri Manchester City'nin üç puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon oynadığı iki maçı da kazandı: Napoli deplasmanında 1-0, Lille karşısında evinde 3-0.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Önemli istatistikler, sakatlıklar ve cezalar

  • Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz maçının altısında gol yemedi.
  • Harry Kane, kariyeri boyunca Arsenal'e karşı 15 gol attı ve Bayern formasıyla üst üste dokuz Şampiyonlar Ligi maçında gol buldu. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca Cristiano Ronaldo (11) daha fazla maç üst üste gol attı.
  • Bayern'de Michael Olise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Manuel Neuer ise ayağındaki sorun nedeniyle Leipzig karşısında alınan farklı galibiyette görev yapmadı. Arsenal'de uzun süredir forma giyemeyen tek oyuncu William Saliba.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayern Münih vs Arsenal Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Münih

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Manuel Neuer, ayağındaki sıvı birikimi nedeniyle forma giyemeyeceği için Vincent Kompany'nin kalede Jonas Urbig'e görev vermesi bekleniyor. Bayern'in muhtemel 11'inde savunmada Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim ve Nathaniel Brown; orta sahada Joshua Kimmich ile Tom Bischof; Harry Kane'i destekleyen hücum hattında ise Michael Olise, Luis Diaz ve Lennart Karl yer alıyor. Kaleciyle ilgili durum dışında listelenen bir sakatlık veya ceza yok, ancak maç saatine yaklaşıldıkça yeni gelişmeler olabilir.

Arsenal'in muhtemel 11'inde kalede David Raya'nın, savunma dörtlüsünde Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel ve Ezri Konsa'nın görev alması bekleniyor. Mikel Merino ve Bruno Guimaraes'in merkez orta sahada, Eberechi Eze, Declan Rice ve Noni Madueke'nin ise ileri uçtaki Viktor Gyokeres'i destekleyen hatta oynaması öngörülüyor. Deplasman ekibinde şu anda listelenen bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak kadro, pazar günkü Premier Lig maçının ardından değerlendirilecek.

Form durumu

FCB

FCB - Form

ELV
K1-2
FCU
K7-0
FCA
B2-2
VIK
B3-3
RBL
K6-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

IPS
K2-4
BHA
K3-0
LEE
K2-1
LIL
K3-0
NFO
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bayern Münih, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 19 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etmesi, ligdeki hücum gücünü ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile 3-3, ligde ise Augsburg ile 2-2 berabere kalması, gol yollarındaki formuna rağmen gol yemeden maç tamamlamakta zorlandığını gösterdi.

Arsenal, son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Tek mağlubiyetini Brighton karşısında 3-0'lık sonuçla yaşadı. O maçtan bu yana, Lille karşısındaki 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Nottingham Forest deplasmanındaki zorlu 1-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere üst üste üç maç kazandı. Bu dönemde sekiz gol atıp üç gol yedi; savunma performansı son haftalarda belirgin biçimde iyileşti.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Bayern MünihÇizimArsenal
3
1
1
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
5
MS
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
14Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

İki takım en son Kasım 2025'te karşılaştı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki o maçı evinde 3-1 kazandı. Daha önce, Nisan 2024'te Bayern evinde 1-0 galip gelmiş, aynı eşleşmenin Emirates'teki ilk maçı ise 2-2 sona ermişti. İki takım arasındaki son beş Şampiyonlar Ligi maçında taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Bayern'in 2017'deki iki galibiyeti ise, Allianz Arena'daki 5-1'lik sonuç da dahil olmak üzere farklı skorlarla geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
K
K
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
K
K
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
K
K
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
K
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
K
K
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
K
K
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
K
K
10
Bayern MünihBayern MünihFCB
211083+54
B
K
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
K
B
12
ComoComoCOM
210164+23
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
210142+23
K
K
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
K
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
K
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
K
K
17
M.CityM.CityMCI
21014403
K
K
18
DortmundDortmundBVB
21013303
K
K
19
LensLensRCL
210134-13
K
K
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
K
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
K
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
K
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
K
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
K
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
B
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
K
B
27
VikingVikingVIK
201146-21
B
K
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
K
B
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PragSlavia PragSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Bayern Münih şu anda 10., Arsenal ise 7. sırada. Turnuva şekillenmeye başlarken iki takım da üst tura çıkma hakkı sağlayan sıraların içinde yer alıyor.

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