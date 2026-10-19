Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Allianz Arena

Bayern Münih-Arsenal maçı 21 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Bayern, Arsenal sınavına etkileyici bir galibiyetle hazırlanıyor

Bayern Münih, hafta sonunda RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Hat-trick yapan Luis Diaz'ın yanı sıra Aleksandar Pavlovic, Harry Kane ve Michael Olise de gol attı. Bayern, bu sezon Bundesliga'daki ilk üç iç saha maçında 18 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç gününde Bodo Glimt'i 5-0 mağlup ettikten sonra son maçında Viking ile 3-3 berabere kalması sürpriz bir sonuçtu.

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Arsenal zorlanarak bir galibiyet daha aldı

Arsenal, hafta sonunda en iyi performansını sergileyemese de Premier Lig'de Nottingham Forest deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, City Ground'da 0-0 biten önceki iki maçına göre bir ilerleme. Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, Premier Lig lideri Manchester City'nin üç puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon oynadığı iki maçı da kazandı: Napoli deplasmanında 1-0, Lille karşısında evinde 3-0.

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Önemli istatistikler, sakatlıklar ve cezalar

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz maçının altısında gol yemedi.

Harry Kane, kariyeri boyunca Arsenal'e karşı 15 gol attı ve Bayern formasıyla üst üste dokuz Şampiyonlar Ligi maçında gol buldu. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca Cristiano Ronaldo (11) daha fazla maç üst üste gol attı.

Bayern'de Michael Olise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Manuel Neuer ise ayağındaki sorun nedeniyle Leipzig karşısında alınan farklı galibiyette görev yapmadı. Arsenal'de uzun süredir forma giyemeyen tek oyuncu William Saliba.

Takım haberleri ve kadrolar

Manuel Neuer, ayağındaki sıvı birikimi nedeniyle forma giyemeyeceği için Vincent Kompany'nin kalede Jonas Urbig'e görev vermesi bekleniyor. Bayern'in muhtemel 11'inde savunmada Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim ve Nathaniel Brown; orta sahada Joshua Kimmich ile Tom Bischof; Harry Kane'i destekleyen hücum hattında ise Michael Olise, Luis Diaz ve Lennart Karl yer alıyor. Kaleciyle ilgili durum dışında listelenen bir sakatlık veya ceza yok, ancak maç saatine yaklaşıldıkça yeni gelişmeler olabilir.

Arsenal'in muhtemel 11'inde kalede David Raya'nın, savunma dörtlüsünde Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel ve Ezri Konsa'nın görev alması bekleniyor. Mikel Merino ve Bruno Guimaraes'in merkez orta sahada, Eberechi Eze, Declan Rice ve Noni Madueke'nin ise ileri uçtaki Viktor Gyokeres'i destekleyen hatta oynaması öngörülüyor. Deplasman ekibinde şu anda listelenen bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak kadro, pazar günkü Premier Lig maçının ardından değerlendirilecek.

Form durumu

Bayern Münih, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 19 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etmesi, ligdeki hücum gücünü ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile 3-3, ligde ise Augsburg ile 2-2 berabere kalması, gol yollarındaki formuna rağmen gol yemeden maç tamamlamakta zorlandığını gösterdi.

Arsenal, son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Tek mağlubiyetini Brighton karşısında 3-0'lık sonuçla yaşadı. O maçtan bu yana, Lille karşısındaki 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Nottingham Forest deplasmanındaki zorlu 1-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere üst üste üç maç kazandı. Bu dönemde sekiz gol atıp üç gol yedi; savunma performansı son haftalarda belirgin biçimde iyileşti.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım en son Kasım 2025'te karşılaştı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki o maçı evinde 3-1 kazandı. Daha önce, Nisan 2024'te Bayern evinde 1-0 galip gelmiş, aynı eşleşmenin Emirates'teki ilk maçı ise 2-2 sona ermişti. İki takım arasındaki son beş Şampiyonlar Ligi maçında taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Bayern'in 2017'deki iki galibiyeti ise, Allianz Arena'daki 5-1'lik sonuç da dahil olmak üzere farklı skorlarla geldi.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Bayern Münih şu anda 10., Arsenal ise 7. sırada. Turnuva şekillenmeye başlarken iki takım da üst tura çıkma hakkı sağlayan sıraların içinde yer alıyor.