Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, geçen hafta rezerv takım antrenmanı sırasında korkutucu bir şekilde yere yığılmasının ardından hastanede giderek iyileşiyor. Yardımcı antrenör Aaron Danks, Belçikalı teknik adamın moralinin yerinde olduğunu doğruladı. Ancak kulüp, Kompany’nin kulübeye dönüşü için henüz bir takvim belirlemedi.

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Kompany, baygınlık geçirmesinin ardından hastanede iyileşiyor

Bayern Teknik Direktörü Kompany, geçen cuma yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından yavaş yavaş iyileşiyor. 40 yaşındaki teknik direktör, bir antrenman sırasında baygınlık geçirdi ve acil tıbbi müdahale için derhâl hastaneye kaldırıldı.

Belçikalı teknik direktörün birkaç hafta boyunca görevinden uzak kalması bekleniyor. Kompany, olaydan önceki günlerde bir virüsle mücadele ediyordu ve bu nedenle A takımın birkaç antrenmanına katılamamıştı.

Kulüp, iyileşme sürecinde hiçbir riske girmiyor. Bayern'in sağlık ekibi Kompany'nin durumunu yakından takip ediyor ancak saha kenarına ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir süre vermekten kaçınıyor.

Danks'tan teknik direktörün durumuna ilişkin olumlu haber

Bayern Yardımcı Antrenörü Danks, salı günü basın mensuplarının karşısına çıktı. Kompany'nin durumuna ilişkin olumlu bir gelişmeyi paylaşarak taraftarlara teknik direktörün iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

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Danks, pazartesi günü Kompany'yi hastanede kısa süreliğine ziyaret ettiğini doğruladı. İkili, samimi sohbetleri sırasında futboldan veya belirli taktik planlardan hiç konuşmadı.

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Reuters'in aktardığına göre Danks, Reuters tarafından aktarılan açıklamasında, “Morali iyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Teşhis veya işe dönüşü konusunda kayda değer yeni bir gelişme yok. Bırakalım dinlensin, kendine zaman ayırsın” dedi.

Takım, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor

Kompany'nin yaşadığı korkutucu olay, kulüp için önemli gelişmelerin yaşandığı haftaya gölge düşürdü. Pazartesi günü Bayern'in forveti Harry Kane, prestijli Ballon d'Or ödülünü kazandı ve 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödüle layık görülen ilk İngiliz oldu.

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Danks, takımın son birkaç gün içinde büyük duygusal iniş çıkışlar yaşadığını kabul etti. Bununla birlikte oyuncuları, bu zorlu dönemde sergiledikleri olağanüstü profesyonellikten ötürü övdü.

Danks, “Geçen hafta hayatın tüm uçlarını yaşadık. Harry için sevinç ve mutluluk, son günlerde ise üzüntü vardı. Bu anları atlatmak için aramızdaki uyuma ve takım ruhumuza güvendik. Bu da bize kesinlikle yardımcı oldu” dedi.

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Bayern'i Kompany olmadan büyük bir sınav bekliyor

Bayern'in şimdi teknik direktörü olmadan yoğun maç takvimine odaklanması gerekiyor. Takım, çarşamba günü Almanya Kupası'nın ikinci turunda Magdeburg'u ağırlayacak.

Ardından bu hafta sonu ligde büyük bir sınav verecek. Bayern, Bundesliga'daki son Der Klassiker mücadelesinde şampiyonluk yarışındaki rakibi Borussia Dortmund'u konuk edecek.