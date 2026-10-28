Bayern Münih antrenmanında yere yığılan Vincent Kompany'nin omzunun çıktığı düşünülüyor; doktorlar kalp krizi ve inme ihtimalini dışladı

Vincent Kompany'nin Bayern Münih'in antrenman tesislerinde yere yığıldıktan sonra omzunun çıktığı düşünülüyor. Doktorlar kalp krizi ve felç ihtimalini dışladı. Testler sürerken Bayern Münih teknik direktörü hastanede kalmaya devam ediyor. Ballon d'Or ödüllü Harry Kane ise Kompany'nin pazartesi günü kendisini aradığını, iyi hissettiğini ve iyileşmekte olduğunu söylediğini açıkladı.

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Kompany, antrenman tesislerinde yere yığıldıktan sonra nöbet geçirdi

Geçen hafta Bayern'in Arsenal ile berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında olan Kompany, beş gün önce kulübün antrenman tesislerinde yere yığıldığından beri saha kenarında yer almıyor. BILD'e göre yere düştükten sonra nöbet de geçiren Kompany, acilen hastaneye kaldırıldı.

Alman yayın organı, doktorların olası beyin sorunlarını araştırmayı sürdürmesine rağmen hayati tehlike bulunduğunun düşünülmediğini bildirdi. Kalp krizi ve felç ihtimalleri ise elendi. İlk haberlerde Kompany'nin yokluğu, kalçasındaki eski yara dokusunda sorunlara yol açan viral bir enfeksiyonla ilişkilendirilmişti.

Bayern yöneticileri Kompany'yi ziyaret etti, Danks olumlu haber verdi

Kompany, mahremiyetinin en üst düzeyde korunması için ayrı bir bölümde tedavi gördüğü Münih'teki hastanede bulunmaya devam ediyor. Kulüp başkanı Herbert Hainer, sportif direktör Max Eberl ve onursal başkan Uli Hoeness'in kendisini ziyaret ettiği düşünülürken, kulüp içinden isimler Kompany'nin «işkolik» alışkanlıkları konusunda endişelerini dile getirdi.

Takımın başında geçici olarak bulunan Aaron Danks, salı günü BILD'e Kompany'nin «moralinin yerinde» olduğunu söyledi. Danks, «Her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Bu olumlu. [Ancak] teşhisleri veya işe dönüşüyle ilgili önemli bir gelişme yok» diye ekledi.

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Kane: Kompany sabahki telefon görüşmemizde iyileşmekte olduğunu söyledi

Kane de Ballon d'Or'u kazandıktan sonra iyimser konuştu ve teknik direktörünün kendisini pazartesi sabahı aradığını açıkladı. Kane, «Gerçekten beni aradı, hem de sabahın erken saatlerinde, saat 09.00'da [pazartesi]. Neyse ki yataktan yeni kalkmıştım, bu yüzden telefonu açabildim. Bana sadece en iyi dileklerini iletmek ve şans dilemek istemiş. Nasıl olduğunu sordum. İyi hissettiğini, iyileşmeye başladığını düşündüğünü söyledi» dedi.

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Kane sözlerini şöyle sürdürdü: «Onun bir an önce takıma dönmek isteyen biri olduğunu biliyorum. Bizimle antrenman sahasında, kulübede olmak istiyor. Ama dinlenmesi önemli, biliyorsunuz. Son dönemde sağlığıyla ilgili biraz zor zamanlar geçiriyor. Umarım onun yokluğunu telafi edebiliriz, teknik ekip de bunu yapabilir. Elbette şu an orada değil ama Münih'e dönüp onu, tüm ekibi ve bütün takım arkadaşlarımı görmek benim için çok önemli olacak. Bu [ödül] benim olduğu kadar onların da, bunu söyledim. Bu yüzden onlarla biraz kutlama yapmak özel olacak.»

Kompany'nin yokluğunda yoğun maç takviminde Bayern'i Danks yönetecek

Kompany'nin birkaç hafta boyunca kulübeye dönmesi beklenmiyor. Bu süreçte Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Mainz maçlarında takımın başında, Anderlecht'te Kompany'nin yardımcılığını yapmış olan Danks bulunacak.

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Danks daha önce Aston Villa'da Dean Smith ve Steven Gerrard'ın, Middlesbrough'da ise Michael Carrick'in yokluğunda görev yapmıştı. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Bayern Bundesliga'nın zirvesindeyken takımın yönetimini devralıyor.



