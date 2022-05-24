Bayern Münih, Ajax'tan Noussair Mazraoui'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman deviyle dört yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu Haziran ayı başında Ajax'taki kontratının sona ermesiyle resmen Bayernli olacak.

Hollanda doğumlu savunmacı altyapısından yetiştiği Ajax'ta 100'ün üzerinde maça çıktı, üç Eredivisie ve iki Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Mazraoui'nin Bayern formasıyla ilk sözleri

"Bayern'le masaya ilk oturduğumuz günden bu yana hep iyi şeyler hissettim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine katıldığım için mutluyum."

"Bayern kısa süre önce üst üste 10. kez Almanya şampiyonu oldu. Gelecek sezon ise Şampiyonlar Ligi'nin iddialı ekipleri arasında yer alacak. Burayı seçtim, çünkü Bayern'de en büyük kupaları kazanabilirim."

Bayern sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise transferi şöyle değerlendirdi:

"Yaz döneminin ilk transferini Noussair Mazraoui ile yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Avrupa'nın dört bir yanından teklifler almasına rağmen bizi seçti, çünkü ona net bir plan sunduk ve onunla büyük başarılara yürümek istiyoruz."

"Noussair sağ kanattan sık sık ileri çıkan bir oyuncu. Onun mantalitesini de beğeniyoruz. Bayern'de karşılaşacağı meydan okumaya hazır."

Mazraoui'nin kariyeri

Sekiz yaşında Ajax altyapısına katılan Faslı oyuncu 2018'de A takıma yükseldi.

Hollanda şampiyonunda 137 maça çıkan ve 10 gol atan Mazraoui, Ajax'la sözleşme yenilemeyeceğini açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışan iki kulüpten Bayern, Barcelona'yı alt etmeyi başardı.

Hollanda'nın Leiderdorp kentinde dünyaya gelen Mazraoui, 2018'den bu yana Fas milli takımının formasını giyiyor. Genç oyuncu şu ana kadar 12 kez milli oldu.

Bu yıl teknik direktör Vahid Halilhodzic'le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmayan Mazraoui bir süre önce takıma döndü. Başarılı savunmacı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda ülkesinin önemli kozlarından biri olacak.