Adı uzun süredir Alman ekibiyle anılan 20 yaşındaki oyuncu, Eredivisie'ye elveda dedi.

Ajax formasıyla çıkış yapan Ryan Gravenberch, verdiği röportajda Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e transfer olduğunu duyurdu.

Bavyera cephesinden henüz resmi açıklama gelmese de, genç orta sahanın kariyerine Bundesliga'da devam edeceği kesinleşti.

Bayern ilk etapta Gravenberch için 19 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar bonuslarla birlikte 25 milyon euro'ya kadar yükselebilecek. Anlaşmada sonraki satıştan %7.5 pay maddesi de yer alıyor.

Gravenberch transfer hakkında söyledi?

Bild'e konuşan Hollandalı oyuncu Bayern kariyeriyle ilgili iddialı sözler sarfetti:

"Bayern büyük bir kulüp. Büyük şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorlar."

"Ben de kendimden bunu bekliyorum. Münih'te olmaktan mutluyum."

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Gravenberch'in kariyeri

Yıldız fabrikası Ajax'ın dünya futboluna sunduğu son şaheser olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, dört yıl önce A takıma yükseldi ve kısa sürede potansiyelini göstermeyi başardı.

Altyapıdaki antrenörü Brian Tevreden'in 'Paul Pogba'nın bir üst modeli' olarak betimlediği Gravenberch; güçlü fiziği, müthiş tekniği, oyun zekası ve soğukkanlılığıyla yaşından beklenmeyecek olgunlukta bir futbol sergiliyor.

Eylül 2018'de, henüz 16 yaş 130 günlükken PSV'ye karşı sahaya çıkan Gravenberch, Eredivisie'de Ajax formasını giyen en genç oyuncu olmuştu. Hollanda milli takımını ise şimdiden 10 kez temsil etti.

Gravenberch, Bayern'e nasıl katkı sağlayacak?

GOAL Almanya'dan Daniel Nutz, Gravenberch transferini değerlendirdi:

Gravenberch, Julian Nagelsmann'ın kanatları altında büyük gelişim gösterebilecek, son derece potansiyelli bir oyuncu.

Fakat oynadığı pozisyonda sıkı bir rekabet var. Şu anda Bayern orta sahasına Joshua Kimmich ve Leon Goretzka hükmediyor.

Yine de Bayern'in üç farklı kulvarda mücadele edeceğini göz önüne alırsak, Gravenberch'in gelişimini sürdürmesini sağlayacak kadar süre alacağını söyleyebiliriz.

Konuşulan bonservis doğruysa, Bayern çok iyi bir transfere imza attı.