Bayern Münih'ten Arsene Wenger'e veto

Hoca arayışlarını sürdüren Bavyera ekibi Fransız çalıştırıcıyı göreve getirmeyecek

, 'da karşılaştığı 'a 5-1 mağlup olduktan sonra Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı.

Bundesliga'da geride kalan 10 haftanın sonunda lider 'ın 4 puan arkasında yer alan Bayern, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Alman devi için adı geçen antrenörler arasında Jose Mourinho ve Arsene Wenger gibi isimler yer alıyor.

Bild'e açıklamada bulunan Bayern Münih yönetimi, takımın başına geçmek için favorilerden olduğu söylenen Arsene Wenger ile anlaşma sağlanmayacağını ifade etti.

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Bavyera ekibinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Arsene Wenger çarşamba günü Karl-Heinz Rummenige'yi arayarak Bayern Münih'i çalıştırma niyetini dile getirdi. Bayern, Arsene Wenger'in kariyerinde başardıklarına saygı duymaktadır ancak kendisi teknik direktörlük görevi için düşünülmemektedir"

Bundesliga'nın 11. haftasında 'u ağırlayacak olan Bayern Münih'i geçici olarak Hansi Flick çalıştırıyor.