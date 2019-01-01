Bayern Münih'ten Almanya Milli Takımı'na tehdit: Oyuncu göndermeyiz!

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Almanya Milli Takımı'nın kalesini kimin koruyacağı tartışmalarına ilişkin adeta ateş püskürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde , C Grubu'nda 'ya 4-2 yenilmiş ve ardından 'yı 2-0 mağlup etmişti. Her iki maçta da ilk 11'de Bayern Münihil Manuel Neuer yer almıştı.

'nın 27 yaşındaki Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, milli takım çalıştırıcısı Joachim Löw'ün birinci tercihi olabilmek için her şeyi denediğini açık açık ifade etmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

Başkanı Uli Hoeness, Manuel Neuer'in yerine Ter Stegen'in 1 numaralı kaleci seçilmesi ihtimaline karşılık Almanya Milli Takımı'nı adeta tehdit etti.

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Sport Bild'e konuşan Hoeness, "Ter Stegen'in Neuer'in yerine 1 numaralı kaleci seçilmesini asla kabul edemeyiz. Eğer bu karar alınmadan önce Bayern Münih bilgilendirilmezse, bir daha hiçbir oyuncumuzu milli takıma göndermeyiz."

Bu açıklamaların üzerine Sport Bild, milli takımın idari menajeri Oliver Bierhoff ile konuşarak Hoeness'in sözleri konusunda endişelenip endişelenmediklerini sordu. Bierhoff, "Hayır. Zaten FIFA kurallarına göre kulüpler, milli takıma oyuncu göndermek zorunda" yanıtını verdi.

Barcelona ile gösterdiği başarılı performans ile dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Ter Stegen, Almanya Milli Takımı ile son olarak 9 Eylül 2018'de ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başlamıştı.