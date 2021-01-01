Bayern Münih'te yeni iddia: Robert Lewandowski, Hasan Salihamidzic'in transfer politikasından memnun değil!

Robert Lewandowski, Bayern Münih'in transfer hamlelerinden şüphe duyuyor ve bu yüzden takımdan ayrılabilir.

Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'teki spor direktörü Hasan Salihamidzic'in transfer politikasından memnun olmadığı iddia ediliyor.

Sport Bild'in haberine göre, Polonyalı oyuncu birçok oyuncunun gelişinden ve gidişinden rahatsız.

Ivan Perisic gibi deneyimli oyuncularının yetersiz finansal olanaklar nedeniyle kadroda yer alamayacak olması, ancak son dönemde Douglas Costa ve Bouna Sarr gibi ortalama oyunculara çok para harcanması Lewandowski'yi rahatsız ediyor.

Ayrıca kulüpten ayrılacağını açıklayan Javi Martinez, David Alaba ve Jerome Boateng gibi isimleri yeri, şu ana kadar sadece genç stoper Dayot Upamecano ile doldu.

Çıkan haberlere göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir kulüpte oynamak isteyen golcü oyuncu için yol ayrımı mümkün duruyor.

Lewandowski'nin Bayern ile sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.

Robert Lewandowski ile hangi kulüpler ilgileniyordu?

Polonyalı yıldızı transfer etmeye en istekli takım Real Madrid. İspanyol oyuncu 2014'te şartları zorlamış ama başarılı olamamıştı. İspanyollar, bu yaz tekrar atağa geçebilir.

Ayrıca Paris Saint-Germain de Robert Lewandowski için sırada bekliyor ve kesenin ağzını açmaya istekli.

İngiltere'den Chelsea ile Manchester United da yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında...

Robert Lewandowski bu sezon Bundesliga'da ne yaptı?

Lewandowski, geçtiğimiz hafta Bundesliga'daki 40. golünü atarak bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Eğer Mart ayının sonunda Polonya Milli Takımı forması ile mücadele ederken dizinde bir bağ gerilmesi yaşamasaydı rakam daha fazla olabilirdi.

Nisan ayında dört Bundesliga maçı kaçıran 32 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 28 maça çıktı ve forma şansı bulduğu maçların sadece dördünde gol atamadı. Polonyalı oyuncu ayrıca Avrupa Altın Ayakkabı ödülü için de gün sayıyor.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olan ve bu sezon dokuzuncu Bundesliga şampiyonluğunu kutlayan golcü oyuncu, Bayern formasıyla 328 maçta 293 gol attı