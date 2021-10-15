Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı, şimdi Antalyaspor'da antrenör oldu

Kırmızı-beyazlı takımda Nuri Şahin'in ekibi belli oldu.

Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve futbol sorumlusu olarak takımın başına geçen Nuri Şahin, ekibini belirledi.

33 yaşındaki teknik direktörün ekibinde A Takım Teknik Sorumlusu olarak Alfons Groenendijk, antrenör Michael Lindeman, performans antrenörü Marcelo Lins Martins ile kaleci antrenörü Murat Öztürk görev yapacak.

Ekipte özellikle yardımcı antrenör olarak görev yapacak olan Atletik Performans Uzmanı Marcelo Lins Martins dikkat çekiyor.

Marcelo Lins Martins kimdir?

Brezilya Futbol Konfederasyonu A ve B Eğitmen Lisansına sahip olan 52 yaşındaki Martins, ABD'de beyzbol (MLB), buz hokeyi (NHL), Amerikan futbolu (NFL), futbol (MLS), basketbol (NBA) ve atletizm gibi birçok spor branşında kulüplerde ve olimpik düzeydeki bireysel sporcularla performans antrenörü olarak çalıştı.

Brezilyalı antrenörün 2008-2013 yılları arasında ünlü teknik direktör Jupp Heynckes ile birlikte görev yaptığı Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu başarısı bulunuyor.

Ne söylenmişti?

Antalyaspor, sosyal medya hesabından yayınladığı bildiride futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'in getirildiğini şu sözlerle açıklamıştı:

"Yönetim kurulumuz ile futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir."

Antalyaspor'u ne bekliyor?

Akdeniz temsilcisi, millî ara dönüşünde Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 16.00'da Sivasspor'a konuk olacak.

10. haftada Başakşehir'i ağırlayacak olan Antalyaspor, bir sonraki hafta ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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