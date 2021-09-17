Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman kalp ameliyatı geçirdi

Teknik direktör Nagelsmann, kanat oyuncusunun ritim bozukluğu nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Bayern Münih orta sahasının önemli ismi Kingsley Coman kalbinde ortaya çıkan sorun nedeniyle bıçak altına yattı.

Kalp ritminde düzensizlik tespit edilen Fransız oyuncunun bu nedenle nefes alıp verme konusunda problem yaşadığı ifade edildi. Konuyla ilgili bilgileri basınla paylaşan Julian Nagelsmann, oyuncusunun birkaç hafta içinde sahalara döneceğini belirtti.

Bayern’in önümüzdeki haftalarda Bundesliga’da oynayacağı maçlarda forma giymesi beklenmeyen Coman, Şampiyonlar Ligi’ndeki 29 Eylül tarihli Dinamo Kiev maçını da kaçıracak.

Coman’ın dönüşü için ilk etapta 3 Ekim’de Bundesliga’daki Eintracht Frankfurt maçı hedefleniyor. 25 yaşındaki oyuncu bu maça yetişemediği takdirde, milli aradan sonra sahalara dönecek.

Ne söyledi?

Bayern’in hafta sonu Bochum ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Nagelsmann haberi şu sözlerle duyurdu:

“’King’ dün bir operasyon geçirdi, kalbinde küçük bir ritim bozukluğu vardı. Sağlık konusunda uzman değilim, ama açıklamaya çalışacağım.”

“Sinus nodunu aktifleştiren iki sarmal var. Bunlardan biri iletim yapmıyordu, bu da kalp atışında sorun yaratıyordu. Zaman zaman kısa süreli nefes darlığı çekiyordu. Bu da verimini etkiliyordu. Bu nedenle bir ECG (elektrokardiyogram) yapıldı ve kolayca düzeltilebilecek bir sorun tespit edildi.”

“Salı günü kardiyo yapmaya başlayacak. Bir buçuk, iki hafta içinde takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz.”

Coman’ın kalp sorunu ciddi mi?

Kalp kelimesinin geçmesi elbette ilk bakışta herkesi korkutuyor, ancak Nagelsmann yaptığı açıklamayla yüreklere su serpti.

Nagelsmann, Coman’ın durumunu, “Kulağa olduğundan daha dramatik geliyor. Çok iyi durumda, yarası da fazla acı vermiyor” sözleriyle özetledi.

“Bu birçok insanda yer alan bir problem, ama sergilediğiniz en büyük efor buzdolabından bira almak değil de profesyonel spor yapmaksa bir fark hissedilebiliyor.”

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