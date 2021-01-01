Bayern Münih'in yıldızı Eric Choupo-Moting milli takıma davet almadı | Sebebi ne formsuzluk, ne sakatlık

Kamerun Milli Takım yetkilileri, en önemli kozlarından biri Eric Choupo-Moting'e davet göndermek istedi. Fakat davet yanlış adrese gitti.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayacağı maçlarda en güvendiği yıldızlardan biri, Bayern Münih oyuncusu Maxim Choupo-Moting'di. Fakat yapılan bir idari hata, oyuncunun milli takıma katılmasını engelledi.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in haberine göre, Kamerun Futbol Federasyonu yanlış e-posta adresine davetiye gönderdiği için oyuncuya milli davet ulaşmadı. Böylece Kamerun, F Grubu'ndaki son iki maçı olan Yeşil Burun ve Ruanda karşılaşmalarına Moting'den yoksun çıkacak.

Maxim Choupo-Moting'in babası Camille ne dedi?

Başarılı hücum oyuncusunun babası Camille, yaptığı açıklamada duruma açıklık getireye çalıştı:

“Neler olup bittiğini öğrenmek için federasyon benimle temasa geçti. Ben de Bayern Münih ile temasa geçtim. Onlar da davetiyeyi almadıklarını doğruladılar."

"Görünüşe göre daveti yanlış adrese göndermişler. Benim için bu bir profesyonellik eksikliğidir."

"Davetiye gönderirken, onları doğru adrese gönderdiğinizden emin olun. Yaşananların neden kulübün veya Maxim'in hatası olduğunu anlamıyorum."

Kamerun grupta ne durumda?

Kamerun, grubunda oynadığı dört maçta da yenilmedi. 'Aslanlar', üç galibiyet ve bir beraberlik sayesinde elde edilen on puanla en yakın rakipler Yeşil Burun ve Mozambik'in altı puan önünde lider olarak bulunuyor .

Kamerun, 2019'da Mısır'da düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası'nda, ikinci tura yükselmiş, bu turun İskenderiye’de oynanan eşleşmesinde Nijerya’ya 3-2 yenilmişti. Kamerun kupayı daha önce beş kez müzesine götürdü.

Maxim Choupo-Moting bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Bayern Münih kadrosuna katılan Moting, 22 resmi maçta 5 gol kaydetti. İlk 11'de sadece yedi maça çıkabilen oyuncu, geniş kadro nedeniyle süre almakta zorlanıyor. 32 yaşındaki Moting, ülkesinin milli takımında toplam 33 maça çıkarken, en son iki sene önce gol sevinci yaşadı.