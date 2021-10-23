Bayern Münih'in yıldızı aşı olmama nedenini açıkladı

Almanya Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan başarılı oyuncu aşı karşıtı olmadığını söyledi.

Bundesliga'nın dokuzuncu haftasında sahasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 4-0'lık skorla mağlup eden Bayern Münih sahaya koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan yoksun çıkarken, Bavyera ekibine ilişkin ilginç bir gerçekte de ortaya çıktı.

Bayern'de beş oyuncunun koronavirüs testi yapmadığı öğrenildi.

Aşı olmayan isimlerden biri olduğu belirtilen dünyaca ünlü yıldız Joshua Kimmich maçın ardından Sky'a yaptığı açıklamada aşının uzun vadeli sonuçlarını görmek istediğini belirtti. Aşı olmamasına rağmen tüm protokolleri takip ettiğini belirten Kimmich, "Elbette sorumluluğumun farkındayım ve hijyen önlemlerini alıyorum" dedi.

"Sorumluluğumun farkındayım"

İki ya da üç günde bir test yaptığını hatırlatan Kimmich, "Herkes kendi kararını kendi vermeli. Koronavirüsü elbette inkar etmiyorum ve aşı karşıtı da değilim. Ayrıca kesinlikle aşı olmayacağımı da söylemiyorum.

Önümüzdeki dönemde aşı olma ihtimalim çok yüksek. Sadece aşının uzun vadeli sonuçlarını görmek istiyorum" dedi.

Pep Guardiola döneminde transfer olduğu Bayern Münih'in en önemli oyuncuları arasında yer alan Kimmich, bu sezon takımı adına dokuz maçta forma giyerken, bu karşılaşmalara üç gol ve üç asist sığdırdı.

Almanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında olan 26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası Elemeleri'nde sekiz maçta oynadı.

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