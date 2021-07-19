Bayern Münih'in transfer listesinin ilk sırasında Mert Müldür var

Benjamin Pavard'a alternatif arayışlarına başlayan Bayern Münih, gözünü kariyerini Sassuolo'da sürdüren Türk oyuncu Mert Müldür'e çevirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Julian Nagelsmann yönetiminde başlayan Bayern Münih kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, gündeme gelen son isim milli futbolcu Mert Müldür oldu.

Sky Sport'ta yer alan habere Alman devi kariyerini Serie A takımlarından Sassulo'da sürdüren Mert'in durumunu araştırıyor.

Avusturya'da doğan ve Rapid Wien forması giydikten sonra 2019'da yaklaşık 5 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olan Mert, EURO 2020'de A Milli Takım kadrosunda da yer almış ve Şenol Güneş'in takımının puansız ayrıldığı turnuvada iki maçta şans bulmuştu. Mert'in takımıyla 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.

Dört adaydan biri

Benjamin Pavard'ı zorlayacak bir alternatif arayışında olan Bayern Münih'in Mert'in yanı sıra Sergino Dest, Emerson ve Sergi Roberto ile de ilgilendiği ancak Barcelona'nın henüz bu oyuncular için net bir cevap vermediği kaydedildi.

Geçen sezon Sassuolo ile 28 Serie A maçında boy gösteren Mert, Jeremy Toljan ile rekabet halindeydi.

U17 yaş kategorisinden bu yana Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen Mert, ay-yıldızlı takımla da Zeki Çelik ile büyük bir forma rekabeti veriyor. Öte yandan Sassuolo'da Mert'in durumu henüz netlik kazanmazken, fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu Kaan Ayhan'ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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