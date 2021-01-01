Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski Tigres maçının ardından yaşananları basın mensuplarına açıkladı

Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandoski, Tigres maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Meksika ekibi Tigres'i 1-0 mağlup ederek 6. kupasını kazanan Alman devi Bayern Münih'te Robert Lewandowski gösterdikleri performansın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.

Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski devre arasında takım arkadaşlarına ceza sahasına daha fazla top göndermelerini istedi. İlk 45 dakikanın sonunda istediği pasları alamayan Lewandoski soyunma odasında takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.

LEWANDOSKİ MAÇ SONU NE SÖYLEDİ?

1-0 sona eren mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lewandowski; "Bugün gerçekten kazanmayı çok istedik. Attığımız gol de sanırım yapılan ilk ortada geldi. Takım arkadaşlarıma devre arasında 'Hadi biraz daha orta yapın' dedim. Bir kez başardılar ve kupayı kazandık" diye konuştu.

Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almayan Thomas Müller hakkında da konuşan Polonyalı süperstar, "Müller'in burada olamaması çok kötü... Şimdi direkt olarak Münih'e uçacağız. Kutlama yapmayacağız" diye belirtti.

DEV TURNUVANIN OYUNCUSU KİM OLDU?

FIFA Dünya Kulüpler Turnuvası'nda ilk maçta Al Ahly karşısında takımının 2 golünü kaydeden Lewandowski, final maçında Benjamin Pavard'ın attığı tel golün de asistini yapmıştı. Böylece Lewandowski turnuvanın en iyi oyuncus

FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Meksika ekibi Tigres'i 1-0 mağlup ederek 6. kupasını kazanan Alman devi Bayern Münih'te Robert Lewandowski gösterdikleri performansın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.

Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski devre arasında takım arkadaşlarına ceza sahasına daha fazla top göndermelerini istedi. İlk 45 dakikanın sonunda istediği pasları alamayan Lewandoski soyunma odasında takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.