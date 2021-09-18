Bochum’u farklı mağlup eden Bayern Münih’te Lewandowski, büyük bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Barcelona’yı deplasmanda 3-0’la geçen Bayern Münih, Bundesliga’da da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Beşinci hafta karşılaşmasında Bochum’u ağırlayan Alman devi, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla geçti ve Bundesliga’daki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Takımının beşinci golünü kaydeden Robert Lewandowski ise adını bir kez daha tarihe yazdırdı.

Lewandowski’den yeni rekor

Bavyera temsilcisi; Leroy Sane, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve Lambropoulos’un kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 4-0’lık üstünlükle tamamladı.

Böylesinde bir devrede suskun kalması şaşırtan Lewandowski ise 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru 5-0’a getirdi.

Opta verilerine göre Polonyalı yıldız, bu golle birlikte Bundesliga tarihinde üst üste 13 iç saha maçında gol bulan ilk oyuncu oldu.

13 - Robert Lewandowski, Bundesliga tarihinde üst üste 13 iç saha maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Robot. pic.twitter.com/RyfV9bTEXa — OptaCan (@OptaCan) September 18, 2021

Lewandowski, 2021-22 sezonuna nasıl başladı?

Bayern Münih’in durdurulamaz golcüsü, yeni sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda yedi maçta görev yapan yıldız oyuncu, 11 kez gol sevinci yaşadı.

Lewandowski, Barcelona karşılaşmasında da iki gol birden kaydetmişti.

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