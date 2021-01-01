Bayern Münih'e Holstein Kiel sürprizi
Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Almanya Kupası ikinci turunda Holstein Stadı'nda Bundesliga 2 takımlarından Holstein Kiel'e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Serge Gnabry ve 37. dakikada Fin Bartels'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.
Holstein Kiel, maçın bitimine saniyeler kala 90+5. dakikada Hauke Wahl ile bir gol daha buldu ve maçın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
Holstein Kiel, penaltılarda Bayern Münih'e 8-7 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda üçüncü tura çıktı.
Bayern Münih ise 20 yıl sonra ilk kez Almanya Kupası'nda ikinci turu geçemedi.