Bayern Münih'e Holstein Kiel sürprizi

Almanya Kupası'nın 2. turunda Holstein Kiel, penaltı atışları sonunda Bayern Münih'i 8-7 mağlup ederek üst tura çıktı.

'da liderlik koltuğunda oturan , Kupası ikinci turunda Holstein Stadı'nda Bundesliga 2 takımlarından Holstein Kiel'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada Serge Gnabry ve 37. dakikada Fin Bartels'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 48. dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.

Holstein Kiel, maçın bitimine saniyeler kala 90+5. dakikada Hauke Wahl ile bir gol daha buldu ve maçın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Holstein Kiel, penaltılarda Bayern Münih'e 8-7 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

Bayern Münih ise 20 yıl sonra ilk kez Almanya Kupası'nda ikinci turu geçemedi.