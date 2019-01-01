Bayern Münih üç puanı üç golle aldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı. 18 Eylül Çarşamba akşamı oynanan maçların sonuçlarına göz atıyoruz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta, bugün oynanan 8 maçla tamamlandı.

0-0

Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşılaştı.

İki takım da 90 dakika boyunca bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmadan 1'er puanla ayrılan takımlardan Club Brugge haftayı ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada tamamladı.

PSG 3-0

A Grubu'nun diğer maçında PSG, Real Madrid'i konuk etti.

Mbappe, Neymar ve Cavani üçlüsünden yoksun olarak sahaya çıkan Fransız ekip, 14 ve 33. dakikalarda Angel Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Gareth Bale'in 35. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

68. dakikada sakatlanan Marquinhos, oyuna devam edemedi ve yerini Ander Herrera'ya bıraktı.

Thomas Meunier 90+1. dakikada karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı: 3-0.

PSG, aldığı bu galibiyetle ilk haftayı 3 puanla lider kapattı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Real Madrid, son sırada yer aldı.

Olympiakos 2-2

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Tottenham'ı konuk eden Olympiakos, 2-0 geri düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Tottenham, 26. dakikada Harry Kane(P) ve 30. dakikada Lucas Moura'nın golleriyle yarım saat dolarken 2-0 öne geçti.

İlk 45 dakika böyle tamamlanmak üzereyken sahneye çıkan Mathieu Valbuena, Daniel Podence'ye yaptığı asistle takımının soyunma odasına umutlu gitmesini sağladı. 56. dakikada Olympiakos'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Fransız oyuncu, skoru 2-2'ye getirdi ve takımına zorlu maçta bir puan kazandırdı.

Valbuena, 69. dakikada yerini bir başka eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'ya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından 1 puanlı iki takım Tottenham'dan ikinci, Olympiakos ise üçüncü sırada yer aldı.

3-0 Kızılyıldız

B Grubu'nun ikinci maçında Bayern Münih, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Liderlik için en büyük iki favoriden biri olan Alman ekip, 34. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibinin üzerinde kurduğu baskıyı azaltmayan Bayern Münih, 80. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.

90+1. dakikada sahneye çıkan Thomas Müller skoru 3-0'a getirdi.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3 puanlı Bayern Münih liderlik koltuğuna otururken, puansız Kızılyıldız son sırada kaldı.

2-2

D Grubu'nun en önemli maçında Atletico Madrid, Juventus'u konuk etti.

Joao Felix, yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Juventus 48. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

65. dakikada Fransız oyuncu Blaise Matuidi farkı 2'ye çıkartan golü attı.

Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Stefan Savic, 70. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

90. dakikada Kieran Trippier'ın pasını gole çeviren Hector Herrera skorda dengeyi sağladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından 1 puanlı iki takımdan Juventus ikinci, Atletico Madrid üçüncü sırada haftayı kapattı.

1-2

D Grubu mücadelesinde Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Konuk ekip 16. dakikada Grzegorz Krychowiak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bayer Leverkusen 25. dakikada Charles Aranguiz'in attığı gol ile maçta eşitliği yakaladı.

Pes etmeyen Rus ekip, 37. dakikada Dmitri Barinov'un ayağından bulduğu golle bir kez daha öne geçti.

Maçın ilk yarısı Lokomotiv Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda beraberlik için saldıran Bayer Leverkusen'in ataklarına direnen Lokomotiv Moskova skoru korumayı başardı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3 puanlı Lokomotiv Moskova haftayı birinci, puan alamayan Bayer Leverkusen ise son sırada tamamladı.

Dinamo Zagreb 4-0

C Grubu karşılaşmasında Atalanta, Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 10. dakikada Marin Leovac, 31 ve 42. dakikalarda Mislav Orsic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Dinamo Zagreb, 68. dakikada hat trick yapan Mislav Orsic'in attığı gol ile farkı 4'e çıkardı.

Karşılaşma Dinamo Zagreb'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Hırvat ekip ilk haftanın sonunda averajla liderlik koltuğuna oturdu. Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Atalanta ise son sırada kaldı.

0-3

C Grubu'nda Manchester City ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

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Konuk ekip 24. dakikada Riyad Mahrez ve 38. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

76. dakikada Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'un golü skoru belirledi.

Mücadeleden 3-0 galip ayrılan Manchester City grupta ikinci sırada yer aldı. Shakhtar Donetsk de haftayı üçüncü sırada kapattı.