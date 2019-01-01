Bayern Münih, Tottenham'ı paramparça etti: Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda ikinci maçlar oynanıyor. 1 Ekim Salı akşamı oynanan maçların sonuçlarına göz atıyoruz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçlar, A,B,C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

0-1

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan tek Süper Lig takımı olan Galatasaray, gruptaki ikinci maçında PSG'yi konuk etti.

Mauro Icardi'nin 52. dakikada kaydettiği gole engel olamayan sarı kırmızılı ekip sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray bu sonucun ardından 1 puanda kalırken ikide iki yapan PSG 6 puana yükseldi.

2-7

Şampiyonlar Ligi'nde gecenen en merak edilen maçlarından biri olan Tottenham - Bayern Münih karşılaşması gol düellosuna sahne oldu.

Nefesleri kesen maçta perde 12. dakikada Heung-Min Son'un attığı golle açıldı. Bayern Münih, bu golün ardından vites yükseltti ve üst üste 4 gol buldu.

15. dakika ve 45. dakikada Lewandowski, 53. ve 55. dakikalarda ise Serge Gnabry ile durumu 4-1'e getiren Bayern'e cevap Harry Kane'den geldi.

İngiliz yıldızın penaltıdan attığı gol skoru 4-2 yapsa da Bayern'in yavaşlamaya niyeti yoktu.

83 ve 88. dakikalar arasında Serge Gnabry(2) ve Robert Lewandowski ile üç gol daha bulan Alman devini 7-2 öne taşıdı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca 9 gollü karşılaşma, Bayern Münih'in aldığı şok skorla tamamlandı.

Bavyera ekibi, bu galibiyetle 4 puana yükseldi. Farklı bir mağlubiyet alan Tottenham ise 1 puanda kaldı.

Kızılyıldız 3-1 Olympiakos

Kadrosunda Yassine Benzia ve Mathieu Valbuena bulunan Olympiakos, Kızılyıldız'a konuk oldu.

Yunanistan temsilcisi 37. dakikada Ruben Semedo ile öne geçse de 57. dakikada Yassine Benzia'nın atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.

Bu dakikanın ardından etkisini arttıran ev sahibi, 62. dakikada Milos Vulic ile 1-1'i buldu.

Son bölümde Nemanja Milunovic ve Richmond Boakye ile 2 gol daha bulan Kızılyıldız, karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı ve 3 puana yükseldi.

Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

2-0 Dinamo Zagreb

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb'i konuk eden Manchester City, beklenenin aksine zor bir maç geçirdi.

Uzun süre rakibinin direncini kırmayı başaramayan City, aradığı gole 66. dakikada Raheem Sterling ile ulaştı.

Uzatma dakikalarında Phil Foden'ın attığı gol tabelayı 2-0'a getirdi ve skoru tayin etti.

Yüzde 81 topla oynama oranıyla maçı tamamlayan City, zor da olsa kazandı ve 6 puana yükseldi. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

0-2

D Grubu'nda yer alan iki ekip Moskova'da karşı karşıya geldi.

Konuk Atletico Madrid, 48. dakikada Joao Felix ve 58. dakikada Thomas Partey ile bulduğu gollerle 2-0'lık galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından 4 puana yükselen Madrid ekibi grupta önemli bir avantaj yakaladı. Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.

3-0

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Juventus, Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Siyah beyazlı ekip, 17. dakikada Gonzalo Higuain, 61. dakikada Federico Bernardeschi ve 89.dakikada 'nun golleriyle üç puana uzanmayı bildi.

Juventus bu skorun ardından 4 puana yükselirken, Bayer Leverkusen puansız kaldı.

2-2

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Real Madrid ile Club Brugge, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Real Madrid, ikinci devrede bulduğu gollerle 2-2'lik skoru yakaladı ve facianın eşiğinden döndü. Dennis'in 11. dakika ve 39. dakikada Dennis'in attığı goller Club Brugge'ü umutlandırsa da Sergio Ramos ve Casemiro'nun golleri ev sahibine bir puanı getirdi.

Real Madrid bu skorun ardından grupta ilk puanını aldı. ekibi ise ikinci beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

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1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta, Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Ev sahibi ekip bir penaltı atışından faydalanamadığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve konuk ekip 90+5'te attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Shakhtar ilk üç puanını alırken, Atalanta puansız kaldı.