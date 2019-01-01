Bayern Münih - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Bayern Münih ile Tottenham karşı karşıya geliyor.
Bu maç öncesi Bayern Münih 15 puanla lider, Tottenham ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen iki takım arasındaki ilk maç Bayern Münih'in 7-2'lik ezici üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.
Bayern Münih - Tottenham maçı hangi kanalda?
Bayern Münih - Tottenham karşılaşması 23:00'te başlayacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen izleyebilecek.
Muhtemel 11'ler
Bayern Münih: Ulreich; Pavard, Boateng, Martinez, Davies; Kimmich, Tolisso, Coutinho; Coman, Gnabry, Lewandowski
Tottenham: Gazzaniga; Walker-Peters, Foyth, Tanganga, Rose; Skipp, Dier, Eriksen; Lucas, Sessegnon, Parrott