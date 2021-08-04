Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann, eski oyuncusunu istiyor

Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann, RB Leipzig’den eski öğrencisini Bayern Münih’e getirmeye niyetli.

Bayern Münih’in çiçeği burnunda teknik direktörü Julian Nagelsmann, RB Leipzig’den öğrencisi Marcel Sabitzer’i transfer etmek istiyor.

Sabitzer’in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Avusturyalı orta saha oyuncusu, RB Leipzig’in yeni sözleşme teklifine imza atmayacağını kulübe bildirmişti.

Son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih’in adı Sabitzer’le ciddi şekilde anılıyor ancak henüz transfer için resmi bir teklif yapılmadı.

Sabitzer transferinde son durum ne?

Alman basınından BILD, iki kulübün görüşmelere başladığını belirtmişti.

RB Leipzig’de Sabitzer’le çalışan Nagelsmann, takımın kaptanlık görevini de 27 yaşındaki başarılı oyuncuya vermişti.

Avusturya’nın Euro 2020’de son 16 turuna ulaşan kadrosunun da önemli bir parçası olan Sabitzer’in adı geçtiğimiz dönemde Liverpool, Tottenham ve Borussia Dortmund gibi kulüplerle de anılmıştı.

Oyuncuyu 2022 yılında bedelsiz olarak kaybetmek isteyen Leipzig’in Sabitzer’in transferine bu transfer döneminde onay verip vermeyeceğini ise ilerleyen günler gösterecek.

Bayern resmi teklifte bulundu mu?

Goal ve Spox, Nagelsmann’ın oyuncuyu oldukça beğendiği ancak henüz resmi bir teklifin yapılmadığını doğruluyor.

Ayrıca Goretzka’nın da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Ancak Alman orta saha, henüz yeni sözleşmeye imza atmasa da yoluna Bayern Münih’te devam etmek istiyor.

Goretzka’nın yanı sıra Bavyera temsilcisinin orta saha rotasyonundaki Michael Cuisance ve Corentin Tolisso gibi isimlerin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Tottenham söylentilerinin dillendiriliği günlerde Sabitzer, geleceğine dair “her ihtimale açık olduğunu” dile getirmişti. Başarılı oyuncu, şimdi ise Leipzig’in yeni sözleşme teklifine imza atmak istemediğini belirtti.

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