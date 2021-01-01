Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick: Spekülasyonların zamanı değil

Bayern Münih'in hocası, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı ile ilgili söylentilere noktayı koydu.

Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için ismi geçen Hansi Flick, bu dedikoduları pek önemsemiyor.

56 yaşındaki antrenör, Almanya Milli Takımı ile ilgilenmediğini açıkça ifade etti.

Hansi Flick ne söyledi?

Bayern Münih'in hocası, Werder Bremen maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, konuyla pek ilgilenmediğini ortaya koydu:

"2023'e kadar bir sözleşmem var ve başarılı olmak, Bayern Münih ile şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Geleceğim hakkında spekülasyon yapmanın zamanı değil.

Buradayım ve şu an ile ilgileniyorum. Takımıma ve Werder Bremen maçına bakıyorum. Dediğim gibi, spekülasyon benim için önemli değil.

Löw, Alman futbolu için çok iyi bir iş çıkardı. Başardıklarından dolayı gurur duyabilir."

Joachim Löw'ün yerine kim geçebilir?

Hansi Flick, Almanya Milli Takımı ile anılan tek hoca değil ve zaten bu durum ile şu an için ilgilenmiyor. Jürgen Klopp, diğer adaylar arasındaydı fakat o da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu kapıyı kapattı.

Bununla birlikte Leipzig'in eski teknik direktörü Ralf Rangnick, zamanlamanın doğru olması kaydıyla bu fikre açık olduğunu kabul etti.

Bayern Münih'in sıradaki maçları

Almanya Bundesliga'da Leipzig'in 2 puan önünde lider olan Bayern Münih, 13 Mart Cumartesi günü deplasmanda Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

Hansi Flick'in ekibi, ardından 17 Mart Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Lazio'yu ağırlayacak. Alman ekibi, ilk maçı Roma'da 4-1 kazanıp çeyrek final için büyük bir avantaj elde etmişti.

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