Bayern Münih - Sevilla maçının muhtemel 11'leri

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla kozlarını paylaşıyor.

45. UEFA Süper Kupa, takımı ile İspanya temsilcisi arasında yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

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Salgın nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Maç - Tarih 24 Eylül Perşembe Saat 22:00

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Muhtemel 11'ler

Zorlu maç öncesinde Bayern Münih'te sakatlığı bulunan isimlerden sol bek Davies'in oynaması beklenirken Coman ise forma giyemeyecek.

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Sevilla'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Bayern Münih: Neuer, Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Ocampos