UEFA Süper Kupa

Bayern Münih - Sevilla maçının muhtemel 11'leri

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UEFA Super Cup trophy
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UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla kozlarını paylaşıyor.

45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.

Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

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    Salgın nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

    Maç Fenerbahçe - Hatayspor
    Tarih 24 Eylül Perşembe
    Saat 22:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Zorlu maç öncesinde Bayern Münih'te sakatlığı bulunan isimlerden sol bek Davies'in oynaması beklenirken Coman ise forma giyemeyecek.

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    Sevilla'da ise eksik oyuncu bulunmuyor. 

    Bayern Münih: Neuer, Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski

    Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Ocampos

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