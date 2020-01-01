Bayern Münih - Sevilla maçının muhtemel 11'leri
45. UEFA Süper Kupa, Almanya takımı Bayern Münih ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yapılacak maç sonunda sahibini bulacak.
Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımları karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla takımları, UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.
Salgın nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftarın kabul edileceği maçı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
|Maç
|Fenerbahçe - Hatayspor
|Tarih
|24 Eylül Perşembe
|Saat
|22:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
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Muhtemel 11'ler
Zorlu maç öncesinde Bayern Münih'te sakatlığı bulunan isimlerden sol bek Davies'in oynaması beklenirken Coman ise forma giyemeyecek.
Sevilla'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Bayern Münih: Neuer, Lucas Hernandez, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Müller, Gnabry, Lewandowski
Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero, Rakitic, Fernando, Jordan, Suso, En-Nesyri, Ocampos