Bayern Münih şampiyonluk yıldızı takacak mı? Beşinci yıldızı ne zaman takacak?

Bundesliga'da belirli sayıda şampiyonluk yaşayan takımlara yıldız veriliyor. Peki Bayern Münih 5'nci yıldızını ne zaman takacak?

'da ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar belirli ölçütlere göre formalarına yıldız ekleyebiliyorlar. Aynı şekilde 'da da benzer bir kural var. Süper Lig'de her 5 şampiyonluğa 1 yıldız verilirken, Serie A'da 10 şampiyonluğa 1 yıldız veriliyor. Bundeskida'da ise bu şekilde aritmetik bir kural yok.

Almanlar 1963'te kurulan Bundesliga'da 3 şampiyonluğa 1 yıldız, 5 şampiyonluğa 2 yıldız, 10 şampiyonluğa 3 yıldız ve 20 şampiyonluğa da 4 yıldız izni veriyor.

Bu kurala göre; 3 şampiyonlukları bulunan ve Hamburg ile 4 şampiyonluğu bulunan 'in bir, 5'er şampiyonluğu bulunan ve Dortmund’un iki, 29 şampiyonluğu bulunan de formasına 4 yıldız takma hakkı kazandı.

Daha fazla takım

Bayern Münih beşinci yıldızı ne zaman takacak?

Bayern bu sezonki şampiyonluğuyla şampiyonluk sayısını 30'a çıkardı. Ancak Bayern'e 5. yıldız henüz verilmeyecek. Çünkü Bundesliga ve DFB kuralları buna izin vermiyor. 20 şampiyonluktan sonrası için yıldız kuralının nasıl devam edeceğine dair bir karara henüz varılmış değil.