Bayern Münih şampiyonluk yıldızı takacak mı? Beşinci yıldızı ne zaman takacak?
Serie A'da ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar belirli ölçütlere göre formalarına yıldız ekleyebiliyorlar. Aynı şekilde Bundesliga'da da benzer bir kural var. Süper Lig'de her 5 şampiyonluğa 1 yıldız verilirken, Serie A'da 10 şampiyonluğa 1 yıldız veriliyor. Bundeskida'da ise bu şekilde aritmetik bir kural yok.
Almanlar 1963'te kurulan Bundesliga'da 3 şampiyonluğa 1 yıldız, 5 şampiyonluğa 2 yıldız, 10 şampiyonluğa 3 yıldız ve 20 şampiyonluğa da 4 yıldız izni veriyor.
Bu kurala göre; 3 şampiyonlukları bulunan Stuttgart ve Hamburg ile 4 şampiyonluğu bulunan Werder Bremen'in bir, 5'er şampiyonluğu bulunan Mönchengladbach ve Dortmund’un iki, 29 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih de formasına 4 yıldız takma hakkı kazandı.
Bayern Münih beşinci yıldızı ne zaman takacak?
Bayern bu sezonki şampiyonluğuyla şampiyonluk sayısını 30'a çıkardı. Ancak Bayern'e 5. yıldız henüz verilmeyecek. Çünkü Bundesliga ve DFB kuralları buna izin vermiyor. 20 şampiyonluktan sonrası için yıldız kuralının nasıl devam edeceğine dair bir karara henüz varılmış değil.