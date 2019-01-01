Bayern Münih, puan farkını açma fırsatını geri tepti
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Bundesliga’da 31. haftanın kapanış maçında lider Bayern Münih deplasmanda düşme hattında bulunan Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.
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İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Nürnberg, 48. dakikada Matheus Pereira’nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bayern Münih, bu gole 75. dakikada Serge Gnabry ile cevap verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı.
89. dakikada Bayern Münih'li futbolcu Alphonso Davies'in ceza sahasında rakibine yaptığı faul sebebiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Nürnbergli Tim Leibold, penaltı atışını gole çeviremeyince karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih, puanını 71'e çıkartarak dün, Schalke 04’e 4-1 yenilen Borussia Dortmund’un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Nürnberg ise, 19 puanla 17. sırada yer aldı.