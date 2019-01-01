Bayern Münih Niko Kovac'ı gönderdi! İşte adaylar

Frankfurt'a 5-1 yenilen Bayern Münih, başarısızlığın faturasını Niko Kovac'a kesti. Yeni teknik direktör adayları; Mourinho, Pochettino ve Allegri...

'nın 10. haftasında konuk olduğu 'a 5-1 yenilerek büyük bir hayalkırıklığı. Bu durum uzun zamandır sorgulanan teknik direktör Niko Kovac hakkındaki tartışmaları da alevlendirmişti.

Bayern Münih yönetimi bugün yaptığı açıklamada Kovac ile yollarını ayırdığını bildirdi.

48 yaşındaki Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezon hem Bundesliga şampiyonluğu hem de Kupası'nı kaldırmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar ve oynanan futbol olumsuz eleştirilere sebep olmuştu.

Bayern Münih 10 haftası geride kalan ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 4. sırada kaldı.

Kovac: En doğru karar bu

Kulüp başkanı Karl Heinz Rummenige yaptığı açıklamada, "Ekibimizin son haftalardaki performansı ve sonuçları bize harekete geçme ihtiyacının olduğunu gösterdi. Uli Hoenes, Hasan Salihamidzic ve ben fikir birliğine vardık ve Niko ile açık ve ciddi bir tartışma yaptık. Sonuç olarak Niko artık Bayern Münih Teknik Direktörü değil. Bayern Münih adına, özellikle çifte kupayla kapattığımız geçen sezon için Niko Kovac'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Niko Kovac da görevden alınmasıyla ilgili konuşarak, "Sanırım bu noktada kulüp için en doğru karar bu. Son zamanlarda oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlar beni bu sonuca getirdi. Kardeşim Robert ve ben son bir buçuk yıl için Bayern Münih'e teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında ekibimiz Bunfesliga şampiyonluğunu, Almanya Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandı. İyi bir zamandı. Kulüp ve takıma en iyi dileklerini diliyorum" dedi.

Yardımcısı takımı yönetecek

Alman devinin önündeki Olympiacos ve maçlarında yardımcı antrenör Hansi Flick takımın başında görev yapacak.

Bayern'nin teknik direktör adayları ise oldukça çeşitli. Jose Mourinho, Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri gibi pek çok yüksek profilli ismin yanında Erik ten Hag, Ralf Rangnick ve Mark Van Bommel de teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.